عاجل: إنقلاب شاحنة كبيرة محملة بالخشب بالطريق السيار بأكادير
أخبارنا المغربية ــ أحمد الهيلالي
تعرضت شاحنة محملة بالخشب قبل قليل لحادث سير خطير بالطريق السيار بأكادير إثر إنقلابها.
وحسب شاهد عيان فإن الشاحنة من الحجم الكبير كان سائقها يسير بسرعة غير طبيعية ما جعله يفقد السيطرة عليها وينعرج جانبا لينقلب في مشهد مروع الشيء الذي تسبب في توقف حركة السير نسبيا وحدوث إرتباك شديد في النقطة الطرقية التي وقعت فيها الحادثة.
ومن جانب آخر لا يعرف لحدود الساعة إن كان السائق على قيد الحياة أم لا.
هذا وينتظر أن تحل المصالح الأمنية بعين المكان لإجراء تحقيق حول ملابسات وحيثيات الحادث
شاشة أخبارنا
فايسبوكيون ينشرون تسريبا لخطبة الجمعة و هذا موضوعها (وثيقة)
أخبارنا المغربية - متابعة تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، نسخة من مذكرة قيل أنها موجهة من طرف وزارة الأوقاف لخطباء الجمعة بمساجد اقليم ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟