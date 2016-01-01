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عاجل: إنقلاب شاحنة كبيرة محملة بالخشب بالطريق السيار بأكادير

بواسطة أخبارنا المغربية 44 دقيقة مضت
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عاجل: إنقلاب شاحنة كبيرة محملة بالخشب بالطريق السيار بأكادير

أخبارنا المغربية ــ أحمد الهيلالي

تعرضت شاحنة محملة بالخشب قبل قليل لحادث سير خطير بالطريق السيار بأكادير إثر إنقلابها.

وحسب شاهد عيان فإن الشاحنة من الحجم الكبير كان سائقها يسير بسرعة غير طبيعية ما جعله يفقد السيطرة عليها وينعرج جانبا لينقلب في مشهد مروع الشيء الذي تسبب في توقف حركة السير نسبيا وحدوث إرتباك شديد في النقطة الطرقية التي وقعت فيها الحادثة.

ومن جانب آخر لا يعرف لحدود الساعة إن كان السائق على قيد الحياة أم لا.

هذا وينتظر أن تحل المصالح الأمنية بعين المكان لإجراء تحقيق حول ملابسات وحيثيات الحادث 

 
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