الكشف عن مدة غياب إنييستا عن الملاعب

أعلن نادي برشلونة عن غياب لاعب الوسط إندريس إنييستا عن الملاعب خلال فترة تتراوح ما بين 6 و8 أسابيع، عقب إصابته في مباراة فالنسيا على ملعب ميستايا في إطار الجولة 9 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكر النادي الإسباني في بيان: "الفحوصات التي أجريت في برشلونة أظهرت أن قائد الفريق يعاني من إصابة جزئية في الرباط الجانبي الخارجي للركبة اليمني".

وعقب إجراء التشخيص الأولي على ملعب فالنسيا، أكدت الفحوصات عند العودة إلى برشلونة إصابة لاعب الوسط الدولي.

وسقط اللاعب على الأرض عقب التحام مع الأرجنتيني إنزو بيريز، حيث جرى نقله على محفة وسط شعوره بالآم وهتاف الجمهور "إنييستا إنيسستا" ليحل الكرواتي إيفان راكيتيش بديلاً عنه.