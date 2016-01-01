الحداوي يفضح محلل " BEIN SPORTS " بعد تشبيهه لاعبي الوداد البيضاوي بالقردة
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
صب الدولي المغربي السابق و رئيس الاتحاد المغربي للاعبي كرة القدم المحترفين، مصطفى الحداوي، جام غضبه على محلل قناة " بين سبورتس " القطرية ، المغربي سعيد رزكي ، بسبب انتقاداته المستمرة لكرة القدم المغربية بطريقة تلغي انتماءه لهذا الوطن
الحداوي و من خلال تدوينة نارية ، و بلغة عامية تغرق في مصطلحات " الكرة " كتب : " صباح النور الى جميع الناس لفاهمين الكورة وعارفين اللاعبين اللي لعبو في المنتخب ، واحد صاحبنا تيقشر في المنتخبات، قشر الوداد وشبه لاعبي الوداد بأشباه القردة في المباراة في باين سبور " .
كما استغرب الحداوي بشدة وصف مقدم البرنامج للمحلل " رزكي " بالنجم المغربي السابق ، و قال : " كاتبين ليه نجم الكرة المغربية ، الله إنَّ هذا منكر، واش الوداد قزمها من بعد المباراة الله ينعل لي ما يحشم ، أشمن منتخب لعب فيه و أشمن نجم ديالاش .. " .
و شدد الحداوي على ضرورة التصدي لكل من تسمح له نفسه الاساءة اللاعبين و الكرة المغربية ، حيث قال : " لازم على كلشي يتعبأ ضد ما تفوه به رزكي من كلام جارح في حق الوداديين ولاعبي المنتخب ، نحن ندين كل هذا و لن نصمت ، كفى من المتطفلين و من يدعمهم ، فلا داعي لأخرج أشياء أخر … النقد البناء مباح ، لكن السب و الشتم مرفوض قطعا ".
ليختم الحداوي كلامه بالقول : " اذا سمحت لك نفسك ان تكذب على مشغلك و توهمه انك نجم من نجوم الكرة المغربية ، فليس بمقدورك الكذب على المغاربة و على التاريخ " .
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