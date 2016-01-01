لاعب مغربي يتحول إلى مجرم خطير و الشرطة توقع به قبل مغادرته البلاد

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفق مصادر مطلعة ، أن مصالح الشرطة بمدينة بوزنيقة ، قد ألقت نهاية الأسبوع المنصرم ، القبض على لاعب فريق وفاق بوزنيقة ( ز.د ) 28 سنة ، على خلفية سرقات عديدة تحت التهديد بالسلاح و قطع الطريق .

ذات المصادر التي أكدت أن المتهم كان يستعد لمغادرة المغرب عقب عقد قرانه بفتاة هولندية ، قبل ان يباغته رجال الأمن الذين اهتدوا إلى مكان تواجده بحي الرياض ببوزنيقة ، و ألقوا عليه القبض متلبسا بحيازة سيف وسكين صغير و هاتف نقال ، حيث اعترف أمام الضابطة القضائية بكل الجرائم المنسوبة إليه ، و تمت إحالته على أنظار السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسلمان .

جدير بالذكر ان فريق وفاق بوزنيقة المنتمي سابقا للقسم الأول هواة، قام بتسريح جميع لاعبيه بعد تقديم اعتذار عام ، استوجب تشطيب اسمه من قائمة الفرق الوطنية المنتمية للجامعة الملكية لكرة القدم .