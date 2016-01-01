بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة الرابعة عشرة و الترتيب

في ما يلي نتائج مباريات الدورة الرابعة عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الثاني، التي جرت منافساتها يومي السبت و الأحد: السبت:

الرشاد البرنوصي ................ مولودية وجدة 0-1.

نادي سريع وادي زم .......... رجاء بني ملال 1-1.

اتحاد تمارة ...................... اتحاد أيت ملول 1-0.

الوداد الفاسي ... الاتحاد الرياضي القاسمي 1-0.

-- الأحد :

شباب المسيرة ................. الراسينغ البيضاوي 1-1.

جمعية سلا .......................... يوسفية برشيد 1-1.

الإتحاد الزموري للخميسات .... المغرب الفاسي 3-1.

أولمبيك الدشيرة .......................... وداد تمارة 0-0.

الترتيب :

1- جمعية سلا 14 23.

2- الراسينغ البيضاوي 14 22.

3- اتحاد ايت ملول 14 21.

-- مولودية وجدة 14 21.

-- اتحاد سيدي قاسم 14 21.

6-- المغرب الفاسي 14 20.

-- الاتحاد الزموري للخميسات 14 20.

8- رجاء بني ملال 14 18.

-- سريع وادي زم 14 18.

-- شباب المسيرة 14 18.

11- أولمبيك الدشيرة 14 17.

12- يوسفية برشيد 14 16.

13- وداد فاس 14 15.

-- وداد تمارة 14 14.

15- اتحاد تمارة 14 13.

16- الرشاد البرنوصي 14 8.