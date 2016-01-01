بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة الرابعة عشرة و الترتيب
في ما يلي نتائج مباريات الدورة الرابعة عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الثاني، التي جرت منافساتها يومي السبت و الأحد: السبت:
الرشاد البرنوصي ................ مولودية وجدة 0-1.
نادي سريع وادي زم .......... رجاء بني ملال 1-1.
اتحاد تمارة ...................... اتحاد أيت ملول 1-0.
الوداد الفاسي ... الاتحاد الرياضي القاسمي 1-0.
-- الأحد :
شباب المسيرة ................. الراسينغ البيضاوي 1-1.
جمعية سلا .......................... يوسفية برشيد 1-1.
الإتحاد الزموري للخميسات .... المغرب الفاسي 3-1.
أولمبيك الدشيرة .......................... وداد تمارة 0-0.
الترتيب :
1- جمعية سلا 14 23.
2- الراسينغ البيضاوي 14 22.
3- اتحاد ايت ملول 14 21.
-- مولودية وجدة 14 21.
-- اتحاد سيدي قاسم 14 21.
6-- المغرب الفاسي 14 20.
-- الاتحاد الزموري للخميسات 14 20.
8- رجاء بني ملال 14 18.
-- سريع وادي زم 14 18.
-- شباب المسيرة 14 18.
11- أولمبيك الدشيرة 14 17.
12- يوسفية برشيد 14 16.
13- وداد فاس 14 15.
-- وداد تمارة 14 14.
15- اتحاد تمارة 14 13.
16- الرشاد البرنوصي 14 8.
توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين: أمطار قوية وثلوج بعدد من مناطق المملكة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن يبقى الطقس باردا بكل من شمال وداخل وشرق البلاد، مع تكون جليد بالمرتفعات والهضاب. ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟