رسميا .. فوزي لقجع نائبا لرئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم
أخبارنا المغربية - الرباط
اعلن أحمد أحمد ، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن تعيينه فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نائب ثالثا له، وذلك خلال الندوة الصحافية التي عقدها صباح اليوم الجمعة 21 يوليوز 2017 بمدينة الرباط، على هامش اختتام اشغال الحمعية العمومية الاستثنائية الكاف.
وأكد رئيس الكاف أن للكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم اتخذت العديد من القرارات التي ستساهم في تطور لعبة كرة القدم بقارة افريقيا من بينها رفع عدد المنتخبات التي ستشارك في نهائيات كأس افريقيا للأمم من 16 منتخبا إلى 24 منتخب.
واوضح أحمد أنَّ "الهدف من هذه التغييرات، هو تطوير اللعبة في القارة"، مشيرا الى أن الكاف يعد بالشيء الكثير، وأصبح جهازًا مكشوفا، يعكس الشفافية التي سنعتمد عليها في تدبير أمور الكرة الأفريقية".
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