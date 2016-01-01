26 لاعبا في لائحة رونار لمواجهة الغابون و حضور أسماء جديدة

أخبارنا المغربية : الرباط

كشف الناخب الوطني السيد هيرفي رونار اليوم الثلاثاء 27 شتنبر 2016 عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني الأول الذي سيواجه رسميا منتخب الغابون يوم السبت 8 أكتوبر 2016 بمدينة "فرانس فيل"؛ برسم الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة من الإقصائيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018؛ على أن يلتقي وديا منتخب كندا يوم الثلاثاء 11 أكتوبر من نفس الشهر بالملعب الكبير لمراكش.

فيما يلي أسماء 26 لاعبا المنادى عليهم:

حراسة المرمى :ياسين بونو (جيرونا الإسباني ) ، منير محمدي كجوي (نومانسيا الإسباني) ياسين الخروبي (لوكومتيف بلفوديف البلغاري).

الدفاع : يونس عبدالحميد ، فؤاد شفيق (ديجون الفرنسي) مروان داكوستا (أولمبياكوس اليوناني) ، جواد ياميق (الرجاء الرياضي) ، أشرف لزعر (نيوكاستل الإنجليزي) حمزة منديل (ليل الفرنسي) ، فيصل غراس (هارتس الإسكتلندي) .

الوسط : رومان سايس (ولفرهامبتن الإنجليزي) ، كريم الأحمدي (فينورد روتردام) يوسف آيت بناصر (نانسي الفرنسي ) ، فيصل فجر (ديبورتيفو لاكورنيا الإسباني) ، مبارك بوصوفة (الجزيرة الإماراتي) ، يونس بلهندة (نيس الفرنسي) ، حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي) ، المهدي كارسيلا (غرناطة الإسباني) ، إسماعيل الحداد (الوداد الرياضي).

الهجوم : اسامة طنان (سانت إتيان الفرنسي) ، يوسف النصيري (مالقة الإسباني) ، نورالدين أمرابط (واتفورد الإنجليزي) ، عزيز بوحدوز (سانت باولي الألماني) ، يوسف العربي (لخويا القطري) ، خالد بوطيب (ستراسبورغ الفرنسي)، رشيد عليوي (نيم الفرنسي).