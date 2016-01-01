فرنسا: العثور على محمد دريدي بطل العالم السابق في الكيك بوكسينغ مقتولاً
أخبارنا المغربية – عبد الرحيم القــاسمي
أعلنت النيابة العامة في مدينة "مونبلييه" الفرنسية أنه تم العثور صباح الاثنين على المُلاكم الفرنسي من أصل تونسي محمد دريدي مقتولاً بالرصاص في منطقة "إيرولت" بجنوب فرنسا، وأنها فتحت تحقيقا بجريمة قتل مُتعمد؛ حسب وكالة "فرانس بريس".
يُذكر أن المُلاكم الفرنسي محمد دريدي ،توقف عن مُمارسة رياضة الفن النبيل عام 2011 بعد أن خاض 77 مباراة، فاز في جميعها، 76 منها بالضربة القاضية، قبل أن يتحول إلى التمثيل والإخراج.
صور صادمة لفتاة داخل قسم الولادة تهز الفيسبوك وتفضح وزارة الصحة
أخبارنا المغربية - كريم المصلي تداولت مجموعة من الصفحات المغربية الفيسبوكية صورا صادمة ، قيل أنها لفتاة وضعت حملها الاسبوع الماضي داخل قسم الولادة بالمستشفى الجهوي ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟