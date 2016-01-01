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فرنسا: العثور على محمد دريدي بطل العالم السابق في الكيك بوكسينغ مقتولاً

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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فرنسا: العثور على محمد دريدي بطل العالم السابق في الكيك بوكسينغ مقتولاً

أخبارنا المغربية – عبد الرحيم القــاسمي

أعلنت النيابة العامة في مدينة "مونبلييه" الفرنسية أنه تم العثور صباح الاثنين على المُلاكم الفرنسي من أصل تونسي محمد دريدي مقتولاً بالرصاص في منطقة "إيرولت" بجنوب فرنسا، وأنها فتحت تحقيقا بجريمة قتل مُتعمد؛ حسب وكالة "فرانس بريس".

يُذكر أن المُلاكم الفرنسي محمد دريدي ،توقف عن مُمارسة رياضة الفن النبيل عام 2011 بعد أن خاض 77 مباراة، فاز في جميعها، 76 منها بالضربة القاضية، قبل أن يتحول إلى التمثيل والإخراج.

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