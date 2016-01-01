المنتخب المغربي للشبان ينهزم في أول ظهور ببطولة العالم لكرة اليد
استهل المضيف، المنتخب الجزائري لكرة اليد مشواره في بطولة العالم للشباب (تحت 21 عاما)، بفوز مستحق على المغرب 24 / 19 اليوم الثلاثاء، في ختام اليوم الأول.
وأنهى المنتخب الجزائري الشوط الأول لصالحه بنتيجة 13 / 8، ليتصدر المجموعة الرابعة مناصفة مع أيسلندا التي تغلبت على الأرجنتين 36 / 27، وكرواتيا التي تجاوزت السعودية 32 / 26.
وخسر المنتخب القطري أمام السويد 21 / 22 لحساب المجموعة الأولى، التي عرفت فوز سلوفينيا على الدنمارك 33 / 30، وفرنسا حاملة اللقب على مصر 36 / 30.
شار إلى أن الجولة الافتتاحية لبطولة العالم، شهدت فوزا كاسحا للمنتخب التونسي على نظيره منتخب بوركينافاسو بنتيجة 50 / 17، وتألق منتخب جزر فارو أمام تشيلي 32 / 28، لحساب المجموعة الثالثة.
وتصدر المنتخب الألماني، مؤقتا، المجموعة الأولى مستفيدا من فوزه الصعب على المجر 25 / 21، فيما تفوقت النرويج بشق الأنفس على كوريا الجنوبية بنتيجة 31 / 29.
بين مسيرة " ولد زروال " و " مليونية الحسيمة " الداخلية المغربية تسقط في الفخ
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية شكل قرار منع الداخلية للمسيرة " المليونية " التي كان من المزمع تنظيمها في الـ 20 من هذا الشهر بالحسيمة ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟