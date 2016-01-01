المنتخب المغربي للشبان ينهزم في أول ظهور ببطولة العالم لكرة اليد

استهل المضيف، المنتخب الجزائري لكرة اليد مشواره في بطولة العالم للشباب (تحت 21 عاما)، بفوز مستحق على المغرب 24 / 19 اليوم الثلاثاء، في ختام اليوم الأول.

وأنهى المنتخب الجزائري الشوط الأول لصالحه بنتيجة 13 / 8، ليتصدر المجموعة الرابعة مناصفة مع أيسلندا التي تغلبت على الأرجنتين 36 / 27، وكرواتيا التي تجاوزت السعودية 32 / 26.

وخسر المنتخب القطري أمام السويد 21 / 22 لحساب المجموعة الأولى، التي عرفت فوز سلوفينيا على الدنمارك 33 / 30، وفرنسا حاملة اللقب على مصر 36 / 30.

شار إلى أن الجولة الافتتاحية لبطولة العالم، شهدت فوزا كاسحا للمنتخب التونسي على نظيره منتخب بوركينافاسو بنتيجة 50 / 17، وتألق منتخب جزر فارو أمام تشيلي 32 / 28، لحساب المجموعة الثالثة.

وتصدر المنتخب الألماني، مؤقتا، المجموعة الأولى مستفيدا من فوزه الصعب على المجر 25 / 21، فيما تفوقت النرويج بشق الأنفس على كوريا الجنوبية بنتيجة 31 / 29.