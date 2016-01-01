يوفنتوس يطالب بنعطية بهذا الأمر

أخبارنا المغربية : الرباط

تلقى الدولي المغربي المهدي بنعطية تعليمات من الطاقم الطبي ليوفنتوس بضرورة إنقاص وزنه من أجل تفادي المزيد من الإصابات مستقبلا، وفق صحيفة "لاغازيطا ديلو سبورت".

وعاد بنعطية الى تداريب السيدة العجوز بعد أسبوعين، بعدما أثبتت فحوصات جديدة أنه قادر على الإلتحاق بمجموعة المدرب أليغري.

يذكر أن كثرة الاصابات خاصة العضلية منها و عدم الانسجام شكلا سببا رئيسيا في رحيل بنعطبة عن فريقه السابق بايرن ميونيخ .