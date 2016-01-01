ألمانيا تضغط من أجل ضم الموهبة المغربية أيمن برقوق

برز مؤخرا اللاعب الألماني ذو الأصول المغربية، أيمن برقوق، ضمن صفوف فريق إينتراخت فرانكفورت بدوري الدرجة الممتازة الألماني "البوندسليغا"، إذ لا يتعدى عمره 18 عاما، ما أثار معه إعجاب الإدارة الفنية المغربية التي ما زالت تراقب اللاعب، وتبحث عن طريقة لإقناعه بحمل قميص منتخب المغرب، وسط ضغط رهيب من الأوساط الألمانية، التي تود رؤية اللاعب بقميص الألمان.

و حسب موقع العربي الجديد ، كانت الإدارة الفنية المغربية، التي يرأسها ناصر لارغيت، قد تابعت اللاعب منذ أن كان يلعب بالفريق الثاني لإنتراخت فرانكفورت، وأعجبت بمؤهلاته، بعدما لفت الأنظار في معظم مبارياته، وهو ما جعل مدرب منتخب شباب المغرب، الهولندي الجنسية مارك فوث، يستدعي اللاعب للمشاركة في دوري دولي ودي بإسبانيا، هو دوري كوتيف ألكوديا الذي أقيم في الفترة ما بين 24 يوليو/تموز و4 أغسطس/آب الماضيين، وعرف انسحاب المنتخب المغربي للشباب في آخر المطاف، احتجاجا على خطأ سياسي.

وساهم تألق اللاعب المغربي الأصل، في لفت أنظار المسؤولين الألمان لموهبته، وخصوصا الدفاعية، الأمر الذي جعل مدير مركز شباب إنتراخت فرانكفورت، يرفض الدعوة التي تلقاها فريقه بشأن التحاق أيمن برقوق بمنتخب شباب خلال دورة كوتيف الدولية الودية، وهو الاتجاه نفسه الذي سار عليه وكيل أعمال اللاعب كذلك، إذ يود الطرفان الضغط على اللاعب لاختيار المنتخب الألماني بدلا من المنتخب المغربي.

وعاودت الإدارة الفنية المغربية محاولتها من جديد، خلال شهر سبتمبر الماضي، فاستدعى فوث من جديد برقوق لأحد معسكرات منتخب الشباب المغربي، ليتلقى الرد نفسه من المسؤولين الألمان الذين يؤمنون كثيرا بقدرات اللاعب المغربي الأصل، ليأتي الدليل الواضح بعد ذلك مباشرة، حيث تم تصعيد برقوق الى صفوف الفريق الأول لإنتراخت فرانكفورت.

وخلال الأسبوعين الماضيين، شارك برقوق في مباراتين ضمن دوري الدرجة الأولى الممتازة بألمانيا، فأكد أنه لاعب متميز، إذ وفي أول مباراة رسمية له، أهدى فريقه الانتصار، بعد تسجيله لهدف النصر في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي حل فيها إنتراخت فرانكفورت ضيفا على فيردير بريمن، وفاز خلالها بهدفين لواحد، علما بأن اللاعب المغربي الألماني، شارك في ربع الساعة الأخيرة فقط.

وأبى المدير الفني لإنتراخت فرانكفورت، إلا أن يشرك برقوق للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد أسبوع فقط من تألقه الأول نهاية الأسبوع الماضي، عندما انتصر فرانكفورت مرة أخرى لكن بميدانه على أحد عمالقة الكرة الألمانية، بروسيا دورتموند بالنتيجة ذاتها، إذ لعب برقوق الثمان دقائق الأخيرة خلال تلك المباراة.

يذكر أن برقوق، يتميز بطول قامته (188 سم)، وهو ما يساعده كثيرا أيضا، على التميز في وسط دفاع فريقه، على الرغم من صغر سنه كما أن التميز هذا سيجعل اللاعب من دون شك، يأخذ وقتا أطول لاختيار المنتخب الأنسب لمستقبله الكروي.