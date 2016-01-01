هدف راموس على برشلونة في الدقيقة 90

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الملك والرئيس النيجيري يطلقان مشروع إنجاز خط أنابيب للغاز يربط نيجيريا والمغرب
شركة بوينغ تسلم بسياتل خامس طائرة دريملاينر للخطوط الملكية المغربية
شركات الاتصالات تتكبد خسائر كبيرة بعد عودة الواتساب و الفايبر
قطر في طريقها لاقتناء حصة مهمة في "لارام"
غريب : رغم متابعته في فضائح "السياش"، عليوة يشارك في الصفقات العمومية
لهذا السبب الخازن العام للمملكة يمنع صرف تعويضات النواب !!!
نسبة فائدة القروض العقارية بالأبناك المغربية ستنزل الى تحت سقف 4 %
قرار جديد لـ " أوبك " يهدد بإشعال سوق المحروقات بالمغرب
صندوق النقد: الدرهم المغربي لن يهبط بعد تحرير سعره تدريجيا
بوليف يفجر غضبه ويقول : أصحاب "الكبت الديموقراطي" يدعون للردة الديموقراطية ول"طحن" الشعب !
سياسة
رؤساء المكاتب الانتخابية وأعضاؤهم غاضبون ويطالبون الداخلية بالافراج عن مستحقاتهم المالية
بالفيديو : نيجيريا توجه صفعة جديدة للجزائر و البوليساريو
وفد مغربي مشارك في مؤتمر باسبانيا يحتج على بتر جزء من خريطة المغرب
هذا هو عدد المناصب الوزارية التي اقترحها بنكيران على أخنوش
هذا سبب الغضب المغربي ضد رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي
بـــلاغ هـــام للمـــغــاربة مــن وزارة الداخــليــة
بنكيران : "حنا بثلاثة متافقين ولوخرين الله يجيبهوم على خير"
الخارجية المغربية تصدر بلاغا ناريا وتتهم رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي بعرقلة انضمام المغرب
لهذا السبب ظهر " الباميون " بوشاح برتقالي موحد خلال " ضيف الأولى "
شباط يحسم في هوية وزراء حزبه بالحكومة المقبلة و هذه أسمائهم
أخبار وطنية
وزارة الداخلية تعلن عن توقيف " داعشي خطير " و هذا ما كان سيقوم به
مروحية طبية تحل بشكل عاجل بأعالي جبال أزيلال لنقل سيدة مريضة إلى المستشفى الميداني واويزغت
نشرة إنذارية: أمطار قوية عاصفية مساء اليوم السبت وصباح غد الأحد في عدة جهات بالمملكة
مقاييس التساقطات المسجلة بالمغرب خلال الـ24 ساعة الأخيرة
الحموشي يوقف موظفة شرطة عن العمل لهذا السبب
أحوال الطقس يوم غد السبت: أمطار قوية وجو بارد بعدد من مناطق المغرب
نقل رضيعة تعاني من ضيق حاد في التنفس بواسطة مروحية طبية من خنيفرة إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس
"مكتب الخيام" يفكك خلية إرهابية جديدة من 8 أفراد بطنجة وفاس
اعتقال أربعة أشخاص بآسفي اثر جريمة قتل ببندقية صيد
الرصاص يلعلع في طانطان لتوقيف صاحب سوابق و هكذا جرى اعتقاله داخل المستشفى
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
الجيش المصري يعلن تدمير 7 أنفاق على حدود غزة خلال نوفمبر
تحرير رهائن في باريس والبحث عن منفذ هجوم مسلح على وكالة أسفار
الدنمارك تقرر سحب مقاتلاتها المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"
طالبان تعدم طالباً جامعياً علناً بتهمة العمل لصالح الحكومة في كابول
النظام يستعيد 60 % من حلب الشرقية
جراحة دقيقة لتوأم سيامي في الولايات المتحدة
النيابة العامة البلجيكية تفتح عدة تحقيقات حول إنذارات متكررة بوجود قنابل في بروكسل
الاستخبارات المغربية تدفع دول أوروبية إلى رفع درجة التأهب إلى أقصى المستويات
وفاة 18 شخصاً بانقلاب حافلة في بحيرة بالصين
صحيفة: ترامب اختار الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس لقيادة البنتاغون
حوادث وقضايا
المعقول...الشرطة تطلق النار مجددا على منحرف مسلح بسلا ، وهذا ما حصل
مؤلم جدآ : رئيس جمعية لأمراض التوحد يعتدي بوحشية على طفلة معاقة داخل مؤسسة بأولاد تايمة ( الفيديو )
القضاء يمهل العمدة الصديقي 30 يوما لإخلاء العاصمة من "الصابو"
هذه هي مستجدات قضية محسن فكري "بائع السمك الشهيد"
مؤلم... مصرع ثلاث نسوة كن رفقة عروس ضواحي سطات
التحقيق في بيع خادمات فلبينيات لأثرياء بـ3 ملايين
أمن العيون يوقع بانفصاليين أصابوا شرطيا بشكل بليغ
تفاصيل جديدة حول فيديو الاعتداء الجنسي والجسدي على فتاة قاصر
جمعية حقوقية تتهم شرطيا بالتحرش بتلميذات و هذا ما تطالب به
حريق يودي بحياة ثلاث أطفال بمدينة بالداخلة
قضايا المجتمع
معطيات مثيرة يكشفها التحقيق في فضيحة بيع خادمات فليبينيات لأثرياء مغاربة
هادي جديدة : رجل أمن لمحتجة " شتي لمرأة لي كتغوت كتمشي ديريكت لجهنم " ( الفيديو )
قطار الظلم بالتعاون الوطني... إلى أين؟
المجلس المحلي للشباب بورزازات يواصل ترافعاته بخصوص ملف التشغيل بإقليم ورزازات
حلم المغاربة بالهجرة عن طريق قرعة أمريكا يتبخر
بوعشرين يعتذر عن وصف الشماليات بـ " البغلة المغربية " و هذه تبريراته لما كتب
بريطانيا تحذر شبابها من عصابات الابتزاز الجنسي بالمغرب
"شوهتنا عالمية"....مدينة إيطالية تمنع مهاجرا مغربيا من دخول نطاقها ل 3 سنوات والسبب مخجل
بالفيديو: الممرضون يحتجون على وزارة الصحة ويرفعون شعارات قوية
هذه نتائج الاختبارات التي أجراها مكتب سلامة المنتوجات الغذائية على "الشعرية الصينية"
طب وصحة
تناول الأسبرين بعد الـ 45 يسهم في إطالة العمر
شرب الكثير من الماء أثناء المرض ليس جيداً دائماً!
5 أسباب لرائحة الفم الكريهة غير الأمراض التنفسية
احذر هذه الأطعمة تقصر العُمر
تجنب هذه الأطعمة للحفاظ على بطن مشدود
"تقنية مبتكرة" تقلل السكر بالشوكولاته
مكاتب العمل في قاعات كبيرة تخفض الانتاجية
هل يؤذي ضباب الشتاء الصحة؟
هل يساعد الماء المالح حقا في تعقيم والتئام الجروح؟
ما الأعشاب والمكمّلات التي تعالج الاكتئاب؟
علوم وتكنولوجيا
إحذر.. اليوتيوب يتحول إلى منصة لسرقة المعلومات
فيس بوك تعمل على تقليد ميزة "استكشف" من سناب شات
الصين تراقب بصمت رسائل "وي تشات"
الخرسانة المسلحة بألياف الكربون تفوز بجائزة المستقبل الألمانية
خدمة "واتساب" ستتوقف على هذه الهواتف انطلاقا من العام المقبل
فيروس أمريكي يهدد الأنظمة المعلوماتية للمغرب والسعودية
لماذا تتحول "أبل" إلى اللون الأحمر؟
نصف سكان العالم سيتصلون بالإنترنت نهاية 2016
آبل تعمل على إصلاح البريد المزعج المتعلق بالتقويم
فيس بوك تطور الذكاء الصنعي لكشف تجاوزات البث المباشر
ثقافة وفنون
المحجبات ممنوعات من حضور حفل عمر دياب ليلة رأس السنة بدبي وشروط أخرى غريبة
لي دانييلز يعانق نجمته في هوليوود
الكوميدي جواج يجهش بالبكاء على رشيد شو وهذا هو السبب..
جديد قضية لمجرد...تسجيل صوتي للفرنسية لاكروا يقلب الموازين
و أخيراً .. خبر سعيد لجمهور سعد لمجرد و هذه التفاصيل
بالفيديو: : مشاكل " الزنقة " تدفع ملك الراب " مسلم " إلى الثورة مجددا على الواقع المعاش
محامي ضحية لمجرد بأمريكا يكشف عن معطيات جديدة قد تؤثر على مسار القضية
خبز الدار ياكلو البراني : السينما المغربية تتلقى صفعة قوية بمهرجان مراكش للفيلم
مراد يلدريم يكشف تفاصيل حفل زفافه .. وهذا ما قاله عن اللباس المغربي التقليدي (فيديو)
الكوميدي السعودي سامر الحزمي ينفي إسائته للمغاربة ويتأسف على سوء فهم عرضه الساخر
شاشة أخبارنا
وفاة ممرضة بغاز البوتان بحي التوتة بتطوان
أمطار قوية عاصفية بمقاييس تتراوح بين 30 و 60 ملمتر بهذه المناطق
سعيد عويطة : غاضب على فريق الرجاء البيضاوي
مؤثر :الفنان جواج يبكي في كرسي اعتراف رشيد شو
شاهد مقلب جواج لصويلح عبر اتصال هاتفي في رشيد شو
شاهد كيف أصبحت كريمة وساط بعد اخر عملية للتخسيس
رفيق بوبكر في لوك جديد لأول مرة في بلاطو برنامج تغريدة
فيديو خطير مثلي مراكش يعود من جديد ويهاجم فتيات وشبان المغرب
شرطة سبتة تضبط مجموعة من المهاجرين الجزائريين يقيمون في مخيم الافارقة
شاهد كيف سلّم الملك محمد السادس على رئيس نيجيريا ، أكبر داعم للبوليساريو
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زيارة أستاذ فلسفة لإسرائيل تسبب استياء عارما في صفوف أولياء أمور التلاميذ
تنديد حقوقي بتعنيف مدير وعون لتميذة بالقصر الكبير
القوات العمومية تتدخل وتفك بالقوة معتصم 10 آلاف إطار بمراكش
مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير أمام القضاء
فاعلون يفضحون فوضى النقل المدرسي الخصوصي بوادي زم
والي جهة بني ملال خنيفرة يوضح حول إلغاء مجانية التعليم:" هذه الادعاءات مجرد مغالطات ولا وجود لاي قرار للتراجع عن مجانية التعليم"
أوامر عاجلة من الداخلية تحرك العمال والولاة بخصوص مجانية التعليم
نقابة التعليم العالي تنسحب من مجلس عزيمان و تنضم لصف " الشعب " للدفاع عن مجانية التعليم العمومي
الأمنُ يوقِفُ مسيرةََ احتجاجيةََ لطلبة خريبكة
مهزلة باليوسفية: مقاول يغلق أبواب مؤسسة تعليمية وهذا هو السبب
دين ودنيا
هل يأجوج ومأجوج مازالوا محبوسين؟
تعرف على أدعية نزول المطر وليلة الجمعة
نصائح للشعور بالقناعة!
الفيزازي يثير الجدل : إنها ذكرى وليس عيد المولد النبوي !
علاج القلق والتوتر من القرآن والسنة
غزوات الرسول مع المشركين
تعرف على السبع اشياء التى يجرى للعبد أجرهن حتى وهو فى قبره؟
حكم الشرع في إجهاض الحمل المشوه بالشهر الخامس
أخطاء الدعاء؟
علاقة الكوارث والمصائب بالذنوب
أقلام حرة
عودة المغرب للاتحاد الافريقي: الإكراهات والتحديات
قراءة نقدية من داخل حزب الاصالة و المعاصرة
الغباوة و المسؤولية
كفى عبثا ...المجانية خط أحمر يا مجلس عزيمان
صوت اليأس والتمرد
لا تــكــن ظالما
ولا للعنف أيضا ضد الرجل..
المشاورات الحكومية: بنكيران سبب الأزمة،...
الشعب "المطحون" و إلغاء مجانية التعليم بالمغرب .
الأشخاص المسنين في المغرب أي مقاربة ؟؟
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كيكة الموز والشكلاط
نصائح هامة للعناية بملابس رضيعك
أطعمة لا غنى عنها قبل العلاقة الزوجية
فوائد مذهلة للموز، تعرفي عليها
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تمارين سهلة تريحك من الكرش
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تخلصي نهائيا من القشرة بمكون طبيعي واحد
5 عادات تجنبيها بعد الاستيقاظ
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أنقذوا حياة هذا المريض
نداء إنساني مستعجل
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عائلة بالقصر الصغيرتبحث عن ابنها المختفي
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سارة بنت الـ21 ربيعا تستنجد بالقلوب الرحيمة للتخفيف من اعاقة لازمتها منذ الولادة
سيدة تعيش حالة صعبة تناشد المحسنين و الملك منذ سنوات من أجل المساعدة
إلى فاعلي الخير ، إلى ذوي القلوب الرحيمة الطفلة فاطنة تناديكم
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نسخة صينية لسفينة "تيتانيك" بنهاية عام 2017
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بالفيديو .. لحظة هروب كلب بحر جريح من فكي قرش
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مباراة توظيف 9390 منصبا بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
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توظيف متصرفين في وزارة السياحة
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مباراة توظيف 183 تقني كهربائي
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تفتح أبواب التوظيف
توظيف 173 متصرفا من الدرجة الثانية بوزارة المالية
توظيف تقنيين بالوزارة المنتدبة المكلفة بالماء
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طنجة .. تنظيم النسخة السابعة من يوم التدقيق وحكامة المقاولات
اليوم العالمي للمتطوعين .. مناسبة للاحتفاء بجنود الخفاء والحث على روح الإيثار
اليوم الوطني للتبرع بالدم .. نحو توسيع دائرة المتبرعين بهذه المادة الحيوية مساهمة في إنقاذ آلاف الأرواح
المغرب يضطلع بدور محوري في تسخير الطاقات المتجددة من أجل تنمية القارة الإفريقية (ساتورداي تايمز أوف زامبيا)
المغرب يعزز موقعه كبوابة نحو إفريقيا (نائب رئيس بوينغ)
افتتاح الدورة 16 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش بعروض فنية متنوعة
مجلس جهة فاس مكناس يولي اهتماما خاصا لتنظيم البناء داخل الوسط القروي ( محند العنصر )
المغرب ، بلد استراتيجي بالنسبة لأوروبا وفرنسا في العديد من المجالات (برلمانية أوروبية)
طنجة.. انطلاق الدورة الرابعة للملتقى الدولي للموارد البشرية
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هدف راموس على برشلونة في الدقيقة 90
هدف راموس على برشلونة في الدقيقة 90
بواسطة
أخبارنا المغربية
35 دقيقة مضت
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نص التعليق:
أهداف لقاء الوداد الرياضي 2-2 اتحاد طنجة
اهداف مباراة برشلونة وريال مدريد 1-1
ملخص الشوط الاول من مباراة الكلاسيكو
هدف برشلونة أمام الريال : سواريز
أهداف لقاء الجيش الملكي 2-4 الدفاع الجديدي
بالفيديو.. حارس مرمى يترك مرماه لإنقاذ طائر
فيديو.. حارس مرمى يصطاد طائرا بالكرة في الهواء
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أهداف لقاء شباب أطلس خنيفرة 1-3 الفتح الرباطي
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خطأ كاسياس.. هل ينهي مسيرته مع الريال أم ينقذه دل بوسكي
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