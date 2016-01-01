امحمد فاخر يقطع الشك باليقين حول تعاقده مع اتحاد طنجة

بحث
الرئيسية
اقتصاد
سياسة
أخبار وطنية
رياضة
دولية
طب وصحة
علوم وتكنولوجيا
ثقافة وفنون
شاشة أخبارنا
دين ودنيا
الأخـيـرة
لإعـلانـاتـكــم
الرئيسية
اقتصاد
نقابات سامير تراسل العثماني قصد التدخل لعودة الإنتاج بالمصفاة
بعد عزمها على مواصلة إصلاح المقاصة، حكومة العثماني تتجه نحو إعداد قاعدة معطيات لدعم الفقراء
سلال : إغلاق الحدود مع المغرب ودول أخرى أصاب تجارة الجزائر بالركود
العماري : أخشى أن يخضع قانون المالية لمنطق توزيع الغنائم
احذروا .. ضيعة مغربية تستعمل "البراز البشري" في زراعة "الدلاح"
الحكومة تقرر رفع رسم استيراد القمح لحماية الفلاحين
الداودي : عرض ''وفير'' للمواد والمنتجات الأكثر استهلاكا في رمضان
مشروع قانون المالية لسنة 2017 رصد 190 مليار درهم للاستثمارات العمومية
العماري و العلمي يعتزمان تحويل الحسيمة إلى قطب خاص بصناعة السيارات
للمرة الثامنة، إلغاء صفقة للرادارات قيمتها تتجاوز 20 مليار سنتيم
سياسة
هذا ما قاله يتيم بعد زيارته رفقة العثماني لبيت عبدالرحمن اليوسفي
حسناء أبو زيد تتجه نحو الإطاحة بـ"لشكر" من الكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي
هذا أول وزير في حكومة العثماني يخضع للمساءلة البرلمانية الأسبوع المقبل
لهذا السبب مجلس الأمن يرجئ التصويت على قرار حول الصحراء المغربية
هذا موقف اسبانيا بخصوص عودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكوبا
العلم: أغلبية العثماني مركبة تركيب الأطفال للعبهم بالقطع
العثماني يدعو وزراءه إلى الإسراع بهذا الأمر
رباح يهاجم الأصالة و المعاصرة و يتهمه بحزب "البريكولاج"
الخطوات التي قام بها المغرب تجاه الأمم المتحدة تعطي ثمارها والبوليساريو تبدأ في التخبط بسبب قرار مجلس الأمن
عيون المغاربة مفتوحة علي «أحداث العيون» و «قرار نيويورك»
أخبار وطنية
احذروا .. أمطار رعدية و رياح قوية اليوم السبت بعدد من مناطق المغرب
هذه هي المدن التي سجلت أعلى نسبة من التساقطات خلال 24 ساعة الماضية
تنصيب حكومة العثماني بين الارقام الدالة والمؤشرات المقلقة
بلاغ هام للمغاربة الراغبين في الحج السنة المقبلة
وزير التجهيز والنقل يكشف حيثيات إلغاء صفقة "الرادارات"
توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت: أمطار قوية وانخفاض في درجة الحرارة بعدد من مناطق المملكة
وزارة الصحة تسعى إلى تغيير كل الأجهزة التي تحتوي على الزئبق لهذا السبب
نادي قضاة المغرب يرد على هيئة محامي طنجة : "شعاراتكم مسيئة لكم أولا وأخيرا"
عاجل .. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن فاتح شهر شعبان
خبر سار...التساقطات المطرية تعود مجددا لعدد من مناطق المملكة
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
إصابة طفل فلسطيني واختطاف خمسة شبان آخرين وسط الخليل
تفاصيل جديدة حول انسحاب الجبهة الوهمية من الكركرات
عمر هلال: روس كان أفضل دبلوماسي عرفته الجزائر خلال 40 سنة الماضية
بالتفاصيل: مجلس الأمن يصدر قراره الجديد حول تمديد مهمة المينورسو و قضية الصحراء المغربية
ثلاثة قتلى في انفجار سيارة مفخخة وسط بغداد
البوليساريو ترضخ للأمر الواقع وتقرر سحب مرتزقتها من الكركارات
مغربي يعض أصبع شرطي اسباني بعدما حجز سيارته لهذا السبب
إيطاليا .. اعتقال مهاجر مغربي متورط في سرقة لوحة فنية يعود تاريخها إلى حوالي 4 قرون
ترامب: من المحتمل أن يندلع صراع كبير مع كوريا الشمالية
موقف غريب تتخذه روسيا تجاه التقرير الأمريكي حول الصحراء المغربية
حوادث وقضايا
خطير...اختطاف شابة من بين أحضان مرافقها بالعرائش باستعمال غاز الكريموجين
شاحن كهربائي للهاتف النقال يتسبب في مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بأزيلال
آخر قنطرة معلقة بالمغرب مهددة بالانهيار في أي لحظة و المسؤولون ينتظرون وقوع الكارثة
إنقاذ بحارين بأعجوبة بعد انقلاب قاربهما بشاطئ بمدينة سيدي افني
فاجعة سلا تتكرر بأزيلال... حريق يودي بحياة سيدتين وطفلة ونقل 4 من أسرة واحدة للمستعجلات
العثور على رجل آدمية مبتورة يستنفر السلطات الأمنية بآيت ملول وهذا مصدرها
لأول مرة... الرميد يكشف معطيات جديدة حول عزل القاضي الهيني
مجهولون يرمون أشلاء جثة بالشارع العام بالقليعة ويلوذون بالفرار
عاجل : مجهولون يرمون من السيارة جثة فتاة غارقة في الدماء بتنغير ويلوذون بالفرار
هذه مصادر ثروة البرلماني الراحل مرداس وزوجته
قضايا المجتمع
الرميد : لم أكن حاضرا حين تقرر عزل " الهيني " و الأخير يصفه بأكبر كذاب في تاريخ البشرية
أخيرا بالمغرب...رجل أمن يحرر مخالفة في حق سيارة تابعة للدولة بهذه المدينة
تداعيات فضيحة الجنس مقابل النقط...طلبة تطوان يصعدون وهذا ما توعدوا به حصاد
رفيقي بخصوص المساواة في الإرث: كيف يمكن لابن ابن العم أن يكون أقرب إلى الميت من ابنته
الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إن كان الدلاح أنتج بسماد من الفضلات البشرية
بالفيديو: هذا هو موقف الشيخ بنحمزة من الداعين إلى المساواة في الإرث
مشروع قانون العمال المنزليين يثير غضب حقوقيّين مغاربة
شقيق محسن فكري : الدولة حكرات أخي حيا و حكراتو ميتا
بعد تدوينته المثيرة للجدل.. بوليف يعتذر لـ" مي عيشة "
بالصور : اصلاحات تثير الجدل .. اقتلاع حجارة مازالت صالحة و تغييرها بأخرى .. ما معنى هذا ؟!
طب وصحة
كيف يمكن أن يكون استخدام الماريجوانا أكثر أماناً؟
8 أطعمة تسبب ظهور الكرش سريعا.. حاول تجنبها
آلام الكتف - أسبابها وكيف يمكن التخلص منها؟
ماذا يأكل مريض السكري في المطاعم؟
القهوة تقلل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا إلى النصف
"تبريد الغرفة".. علاج جديد للسكري
السلس البولي أسبابه نفسية في الغالب
حبوب الإفطار والصلصات الجاهزة قنابل سكر حقيقية
البازلاء وحساء الثوم البري لعلاج حمى الربيع
بشرة الرجال أكثر نعومة من النساء في عمر الثلاثين
علوم وتكنولوجيا
هل يمكن السفر عبر الزمن في الواقع؟
فيس بوك تتيح للصفحات كسب المال من فيديوهاتهم المسروقة على صفحات أخرى
10 شركات هواتفها الأكثر انتشارا بالعالم
فيروس خبيث يتسلل إلى مليوني هاتف
فيس بوك تقدم ماسنجر لايت لـ150 دولة جديدة بانترنت ضعيف
سناب شات يُزيل الإطار الأبيض من المواد المرفوعة على التطبيق
الصين تخطط لإنشاء محطة فضائية
بالفيديو .. بروفيسور مغربي يخلص البشرية من جراثيم تهددها بالفناء
العثور على آثار وجود الإنسان في الأمريكتين منذ العصر الجليدي
سامسونغ تطلق تطبيقاً للرد على المكالمات أثناء القيادة
ثقافة وفنون
الملك يقتني 18 لوحة فنية من رسام كوبي و هذا ما طلب منه
وفاة أحد عمالقة مجموعة " لمشاهب" والظاهرة الغيوانية بالمغرب
الحقوقي ثابت أول " مفتش شغل " بالمغرب يعلن العصيان يوم عيد الشغل
مؤسف...الفنان الشاب أمينوكس يعلن إصابته بمرض خطير
مفاجأة...هذا هو الكوبل الذي سيقصى من برنامج لالة لعروسة هذا الأسبوع
العثماني يضرب موعدا مع المغاربة في أول ظهور إعلامي له
تطوان .. السجن لفتاة و شابين في قضية فيديو ''الصنهاجي'' الفضائحي
المحامي الفرنسي الشهير موريتي يهدد سعد لمجرد
مذيعة مصرية تثير سخط مواقع التواصل بسبب طريقة تضامنها مع مرضى السرطان
أسماء لمنور ترد على اتهامها بسرقة أغنية "عندو الزين"
شاشة أخبارنا
السيسي: صليت 30 عاما في المساجد ولم أسمح لأولادي بدخولها
عريس تونسي يطير بزوجته في حفل زفافهما
بالفيديو .. رجل مطافئ ينقذ فتاة من الانتحار بطريقة مدهشة
حصاد: التربية الوطنية "مريضة" .. زرت أقساما بها 65 تلميذا يجلسون على "الحديد"
شوفو واحد جوج شفارا كيفاش تيسرقوا الطوموبيلات بكل هدوء في حد السوالم
ربورتاج قناة جزائرية يرصد مافيا جزائرية لتهريب البشر الى المغرب
التكنولوجيا الحديثة في خدمة الانتاج الفلاحي بطنجة
المدينة العتيقة بالعرائش موروث يجمع بين عدة حضارات
بلاغ وزارة الأوقاف : تحديد موعد تسجيل الحجاج المغاربة لموسم 1439 هـ / 2018 م
فيديو جديد.. شجار حاد بين كوبل طنجة في برنامج لالة العروسة
مستجدات التعليم
حصري .. هذه آخر مستجدات فضيحة الجنس مقابل النقط بكلية تطوان
تلميذ يتعرض للضرب المبرح من معلمته و أسرته تلجأ للقضاء
اعتقال 8 أشخاص يشتبه في علاقتهم بسرقات متعددة لمؤسسة تعليمية
بالصور...فضيحة استغلال جنسي تهز كلية العلوم بتطوان بطلها أستاذ جامعي
آش واقع... استمرار الهستيريا الجماعية في صفوف تلميذات ابن خلدون بأزيلال والحصيلة ترتفع ل 14 حالة (صورة)
حصاد مصدوم من هذا الامر و هذا ما قاله لمسؤولي النقابات التعليمية
حصاد يشدد على انضباط الأطر التربوية بعد لقائه مع النقابات التعليمية
وزارة التربية الوطنية تصدر بلاغا هاما بخصوص التسجيل للموسم الدراسي القادم
شخص مجهول مجرد من ملابسه يقتحم غرفة طالبات بالأقسام التحضيرية
مقال "أخبارنا" يستنفر المسؤولين واجتماع موسع حول إغماءات التلميذات بأزيلال
دين ودنيا
شهر شعبان والمنحة الربانية
تعرف على "أم الخبائث" و"لذة الآخرة"
8 حقوق للجار أوصانا بها النبي
سنة مهجورة قبل النوم وبعد الاستيقاظ.. لاتنساها!
من معجزات الرسول.. غثاء السيل
أرض الفيروز.. وكيف ذكرها القرآن الكريم؟!
من هو الصحابي الذي سمع النبي صوت نعليه في الجنة ليلة المعراج؟
هل كان المعراج بالروح أم بالجسد؟
معجزة شق صدر النبي ليلة الإسراء والمعراج.
تعرف على حكم الصيام ليلة الاسراء والمعراج!
أقلام حرة
متى يسعفنا القدر؟
عصابات العلاقات الدولية
فتنة الإعلام المغربي .. والدولة في قفص الاتهام
الدراسات الأمازيغية وسوق الشغل
القراءة منهج لا هواية
المجتمع المدني والخطاب العمومي بالمغرب .. أية علاقة ؟
عن الاجترار مثلا
ما هي علاجاتكم للرشوة، الداء القاتل.. ؟
"حزب الله" ضد "حزب الله"
مكاينش معامن
ركن المرأة
ميلك شيك بطريقة جديدة
خاص بالنساء...مشروب يحميكن من الزهايمر
هكذا تمنعي زوجك من الخيانة
6 أطعمة تمنح بشرتك الصحة والنضارة
نصائح هامة للتعود على الصوم بدون إرهاق
تفاصيل ريجيم الفواكه الفعال
علامات أكيدة للحمل...تعرفي عليها
تخلصي من تشققات الكعبين بهذه الوصفة!
3 أوضاع حميمة فعالة تساعد على الحمل سريعا
ودعي جفاف البشرة نهائياً بهذه الحيل !
نداءات إنسانية
الدال على الخير كفاعله
بعد وفاة " إيديا " .. الطفلة " دينا " من المغرب العميق تناشد عموم المغاربة من أجل انقاذ حياتها
البحث عن متغيب بالدار البيضاء
سيدة مصابة بالسرطان تناشد المحسنين
حالة إنسانية في حاجة إلى المساعدة
نداء عاجل جدا لطلب المساعدة
نداء لذوي القلوب الرحيمة لإنقاذ بصر تلميذ بطانطان
المرجو التدخل العاجل لإنقاذ هذا المحتاج
استغاثة عاجلة
المرجو المساعدة ولو بالقليل
الأخـيـرة
الشرطة الأمريكية تبحث عن سبب خطف سبع "قطط حليقة"
الشرطة الألمانية في "خدمة عشاق البيتزا"
بالفيديو.. سمكة تطير في الهواء لتوجه ضربة مميتة لشاب
بالفيديو.. عجوز يطارد عصابة أطفال حاولت سرقته أمام الصراف الآلي
بالفيديو.. «خروف» يلقن رجلا حاول الركوب على ظهره «علقة ساخنة»
بالفيديو.. طفلة تدخل في مشادة كلامية حادة مع والدتها
بالفيديو.. لحظة مصرع عمال أثناء إصلاح عمود إنارة
زوجان يقاضيان "فيس بوك" لمعرفة أسباب مقتل ابنتهما
ناطحة سحاب زراعية لحل أزمة المجاعة في أفريقيا
فصل 10 آلاف موظف وتوقيف 3 آلاف آخرين قدموا شهادات مزورة
كاريكاتور وصور
الاستثناء المغربي كالعادة
في الصميم
هدية للحكومة المغربية
من أكادير
ماكدبش
يا حسرة
مستشفيات المغرب
مقارنة بسيطة
قهوة اكسبريسو ب 90 درهم !!!
صحيح أم خطأ؟
لإعـلانـاتـكــم
مباريات ووظائف
هذه هي شروط ولوج مهنة " الشرطة البيئية " بالمغرب
بعد عمليات النصب المتكررة، هذه هي الأسعار الحقيقية لتأشيرة الإمارات وهذا أهم شرط للحصول على عمل هناك
توظيف 16 متصرفا بوزارة الصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني
مباراة توظيف 340 مراقب مربي بإدارة السجون
توظيف 83 شخصا بالمكتب الوطني للسكك الحديدية
مباراة توظيف 9390 منصبا بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
حملة توظيفات جديدة مرتقبة بالأمن الوطني بضوء أخضر من الحكومة
مباريات توظيف 220 إطار بالمحافظة العقارية
توظيف متصرفين في وزارة السياحة
مباراة توظيف 120 مستخدم بمؤسسة البريد بنك
متفرقات
اليزمي : السياسة التي اعتمدها المغرب في تدبير ملف الهجرة جعلته بلدا متميزا في هذا المجال
انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني ب 0,2 في المائة خلال مارس الماضي (مذكرة)
المكتب الوطني للسكك الحديدية يشرع في تهيئة أشغال عصرنة تجهيزات التشوير بمحطة تمارة
فرنسا تجدد عزمها على تطوير التعاون مع المغرب في كافة المجالات
خبراء وأكاديميون يناقشون بمراكش الرهانات الإستراتيجية للعلاقات المغربية- الإفريقية
"الجهوية المتقدمة بالمغرب .. أي دور للمجتمع المدني ؟" موضوع يوم دراسي ببركان
مجلس النواب يعقد الثلاثاء المقبل جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الأسبوعية
الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل.. المغرب يناقش تقريره يوم 2 ماي أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف
المدير العام ل(المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية) يؤكد الانخراط الإيجابي للمغرب في دعم القضايا العربية الكبرى
المغرب وكوبا .. أو حينما ينتصر الانفتاح والتعاون لمصلحة الشعوب
الرئيسية
|
رياضة
|
الشاشة الرياضية
|
امحمد فاخر يقطع الشك باليقين حول تعاقده مع اتحاد طنجة
امحمد فاخر يقطع الشك باليقين حول تعاقده مع اتحاد طنجة
بواسطة
أخبارنا المغربية
ساعة واحدة مضت
Tweet
حجم الخط:
مجموع المشاهدات
: 184 |
مشاركة في
:
Tweet
عدد التعليقات
(0 تعليق)
المجموع:
| عرض:
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
عنوان التعليق:
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
نص التعليق:
أهداف مباراة أولمبيك أسفي 2-1 الكوكب المراكشي
أهداف مباراة الدفاع الجديدي 2-1 الجيش الملكي
رونالدو ينفجر بعد هدف ميسي القاتل!
ثنائية ياجور في كأس أمير قطر وتصريحه بعد المباراة بحضور ابنتيه
ميسي يستفز جماهير الريال في لقطة مثيرة
اصابة ميسي الدموية بعد التدخل القاسي من مارسيلو
فيديو.. شاهد لقطة طرد سيرخيو راموس
غرائب البطولة المغربية .. خطأ غريب في تغيير اللاعبين خلال لقاء الديربي
أهداف مباراة ريال مدريد و برشلونة 2-3
أهداف مباراة المغرب التطواني 4-0 شباب قصبة تادلة
نهاية لاروخا
الكرة المغربية و ... جلد الحكام !
خطأ كاسياس.. هل ينهي مسيرته مع الريال أم ينقذه دل بوسكي
جميع الحقوق محفوظة
أخبارنا المغربية © 2016
الرئيسية
اقتصاد
سياسة
أخبار وطنية
رياضة
دولية
طب وصحة
علوم وتكنولوجيا
ثقافة وفنون
شاشة أخبارنا
دين ودنيا
الأخـيـرة
لإعـلانـاتـكــم
الأخيرة
|
مستجدات التعليم
|
أخبار وطنية
|
أقلام حرة
|
حوادث وقضايا
|
ركن المرأة
|
مشاكل وحلول
|
شاشة أخبارنا
أضفنا إلى المفضلة
|
Rss
/
Atom
|
نص بسيط
|
الأرشيف
للنشر في الموقع
فريق العمل
شروط استخدام الموقع
إتصل بنا
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟