الفيفا يحدد عملية الترشيح لاستضافة مونديال 2026

يعقد مجلس الفيفا، الذي سيحل محل اللجنة التنفيذية، اجتماعه الأول يومي 13 و14 أكتوبر المقبل في مدينة زيورخ السويسرية، حيث من المنتظر أن يبحث عملية ترشح الدول لاستضافة مونديال 2026 وكيفية إدارة عملية بيع تذاكر مونديالي 2018 في روسيا و2022 بقطر.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الجمعة برنامج هذا الاجتماع، والذي سيتم خلاله أيضا استعراض تقرير اللجنة المنظمة للمونديال المقبل في روسيا، وسيخضع لموافقة لجنة تسويق وإذاعة بطولة كأس العالم للقارات التي ستقام العام المقبل في البلد الأوروبي.

وسيتطرق الاجتماع أيضا للعديد من النقاط الأخرى الهامة مثل مونديال الأندية العام المقبل والذي ستحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى قرعتي مونديالي دون 20 و17 عاما العام المقبل في كل من كوريا الجنوبية والهند على الترتيب.

وستحظى كرة القدم النسائية أيضا بجانب من هذه المناقشات والتي ستدور حول الموافقة على المواعيد الدولية لموسم (2018-19) والاتفاق على موعد المونديال المقبل الذي ستحتضنه فرنسا في 2019 بالإضافة إلى مونديال دون 20 عاما في نفس البلد قبل ذلك بعام.

ويتكون مجلس الفيفا من 9 ممثلين عن الاتحاد الأوروبي (يويفا)، و7 من آسيا ومثلهم من أفريقيا، و5 من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، و5 من اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)، و3 من أوقيانوسيا.