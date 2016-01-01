قائمة بأفضل هدافي مونديال الأندية عبر التاريخ

فيما يلي قائمة بأسماء أفضل هدافي بطولات كأس العالم للأندية عبر تاريخها :

5 أهداف: الأوروغوياني لويس سواريز (برشلونة الإسباني)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، الأرجنتيني سيزار دلغادو (مونتيري المكسيكي)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني).

4 أهداف: البرازيلي دينلسون (بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي)، محمد أبو تريكة (الأهلي المصري).

3 أهداف: الفرنسي نيكولا أنيلكا (ريال مدريد الإسباني)، الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد الإسباني)، الإنجليزي واين روني (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، البرازيلي روماريو (فاسكو دا غاما البرازيلي)، البرازيلي رونالدينيو (برشلونة الإسباني وأتلتيكو مينيرو البرازيلي)، الأنغولي فلافيو (الأهلي المصري)، البرازيلي واشنطن (أوراوا ريد دياموندز الياباني)، الكولومبي ماوريسيو مولينا (سيونغنام إلهوا تشونما)، هيساتو ساتو (سانفريتشي الياباني).

وكان دوايت يورك (ترينيداد وتوباغو) اللاعب الوحيد الذي يسجل لفريقين مختلفين في بطولات كأس العالم للأندية، وذلك لفريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي وسيدني الأسترالي، قبل أن يكرر رونالدينيو هذا من خلال التسجيل لبرشلونة الإسباني وأتلتيكو مينيرو البرازيلي.