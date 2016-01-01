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استقالة مدرب المنتخب الجزائري بعد الاقصاء من أمم افريقيا

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 18 دقيقة مضت
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استقالة مدرب المنتخب الجزائري بعد الاقصاء من أمم افريقيا

 أعلنت وكالة الانباء الجزائرية اليوم الثلاثاء أن المدرب البلجيكي جورج ليكنز قرر تقديم استقالته من المنتخب الجزائري لكرة القدم، وذلك غداة اقصاء المنتخب من الدور الاول لكأس الامم الافريقية في الغابون. 

 

ونقلت الوكالة عن مسؤول المنتخبات الوطنية في الاتحاد الجزائري وليد صادي، ان ليكنز قرر اليوم الثلاثاء "الإستقالة من منصبه غداة إقصاء الخضر في الدور الأول من نهائيات كأس إفريقيا للأمم"، مشيرة الى انه سيعلن ذلك رسميا "قبل عودة البعثة الجزائرية الى أرض الوطن".

 

ولم يحقق المنتخب الجزائري أي فوز في الدور الاول لهذه النهائيات القارية التي تقام حاليا في الغابون، واكتفى بتعادلين أمام زمبابوي والسينغال وهزيمة أمام تونس بهدفين لهدف واحد.

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