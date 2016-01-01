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مقتل صهر أرتورو فيدال في رمياً بالرصاص

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 27 دقيقة مضت
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مقتل صهر أرتورو فيدال في رمياً بالرصاص

تعرض أحد أصهار لاعب بايرن ميونخ الألماني والمنتخب التشيلي أرتورو فيدال للقتل رمياً بالرصاص في مدينة سانتياغو، وفقاً لما قالته مصادر أمنية، اليوم الأحد0.

 

يشار إلى أن الضحية يدعى إغناسيو نييرا، وهو زوج شقيقة اللاعب آمبار فيدال، وأنجبت منه ابنين.

 

وكان نييرا تعرض لإطلاق نيران أثناء قيادته لسيارته في حي سان خواكين بالعاصمة التشيلي سانتياغو.

 

وأطلقت النيران من سيارة أخرى هربت عقب ارتكاب الجريمة، وسكنت الطلقة رأس الضحية وتوفي عقب وصوله المستشفى بقليل، فيما أكدت شقيقة اللاعبة أنها تجهل الأسباب وراء الجريمة.

 

ووفقاً لوسائل إعلام محلية فإن نيرا له سوابق تتعلق بسرقة المنازل والسطو وسرقة ماكينات الصراف الآلي.

 

يشار إلى أن شقيقة اللاعب وجهت لها في 2012 تهمة الانتماء لعصابة تتخصص في سرقة ماكينات الصرف الآلي.

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