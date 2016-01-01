مقتل صهر أرتورو فيدال في رمياً بالرصاص
تعرض أحد أصهار لاعب بايرن ميونخ الألماني والمنتخب التشيلي أرتورو فيدال للقتل رمياً بالرصاص في مدينة سانتياغو، وفقاً لما قالته مصادر أمنية، اليوم الأحد0.
يشار إلى أن الضحية يدعى إغناسيو نييرا، وهو زوج شقيقة اللاعب آمبار فيدال، وأنجبت منه ابنين.
وكان نييرا تعرض لإطلاق نيران أثناء قيادته لسيارته في حي سان خواكين بالعاصمة التشيلي سانتياغو.
وأطلقت النيران من سيارة أخرى هربت عقب ارتكاب الجريمة، وسكنت الطلقة رأس الضحية وتوفي عقب وصوله المستشفى بقليل، فيما أكدت شقيقة اللاعبة أنها تجهل الأسباب وراء الجريمة.
ووفقاً لوسائل إعلام محلية فإن نيرا له سوابق تتعلق بسرقة المنازل والسطو وسرقة ماكينات الصراف الآلي.
يشار إلى أن شقيقة اللاعب وجهت لها في 2012 تهمة الانتماء لعصابة تتخصص في سرقة ماكينات الصرف الآلي.
بعد النجاح الذي حققته أسماء لمنور بأغنية "عندو الزين"، هذا ما قررته صاحبة الأغنية الأصلية
أخبارنا المغربية : حنان سلامة عقب النجاح الباهر الذي حققته أسماء لمنور بالأغنية التراثية "عندو الزين" والتي قارب عدد مشاهديها على اليوتوب 8 ملايين مشاهد في ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟