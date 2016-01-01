غالاكسي إس 8 قادم بكاميرتين خلفيتين وشاشة تغطيه بالكامل
بدأت التسريبات المتعلقة بهاتف سامسونغ الرائد املقبل، الذي يُتوقع أن يُطلق عليه اسم غالاكسي إس 8، بالظهور بعد المصيبة الكبيرة التي حلت بها مع مشكلة البطارية التي يعاني منها هاتفها جالاكسي نوت 7، حتى أن أنظار قطاع الهواتف تتطلع إلى ما تخفيه الشركة في جعبتها لتحسين سمعتها.
ويُعتقد أنه إذا أرادت سامسونغ التغلب على المصاعب والخسائر التي تواجهها مع غالاكسي نوت 7، يجب أن يكون غالاكسي إس8 على قدر المنافسة، لذا أكدت صحيفة ETNews الكورية أن هناك تغييرات كبيرة في عتاد الهاتف الذي يُنتظر الإعلان عنه خلال الربع الأول من العام المقبل.
وعلى عكس النماذج السابقة التي ركزت على استخدام مكونات سابقة، ذكرت الصحيفة أن سامسونغ تسعى إلى دمج وظائف وتصميم جديد كلياً، بما في ذلك الاستغناء عن زر الرئيسية، ويُرجح أنها ستستعيض عنه بزر خلف زجاج الشاشة أو زر برمجي ضمن الشاشة.
ويُتوقع أن تجعل سامسونغ شاشة الهاتف تغطيه بالكامل، ثم إنها ستركز، وفقاً لـ ETNews، على تحسين عرض الصور والفيديو على الشاشة مع إضفاء تأثير ثلاثي الأبعاد.
يُشار إلى أن الأخبار تتحدث عن أن أبل تعتزم تقديم تصميم جديد كلياً لهاتف آي فون المقبل، إذ تستعد أيضاً لإطلاق هاتف بشاشة تغطيه بالكامل، كما تخطط لإزالة زر الرئيسية أيضاً.
وأشارت الصحيفة الكورية إلى أن غالاكسي إس 8 سيكون أول هاتف بكاميرتين خلفيتين من سلسلة غالاكسي، وذلك على نحو يشبه الهاتف آي فون 7 بلس من أبل، على أن تأتي إحداهما بدقة 16 ميغابكسل والأخرى بدقة 8 ميغابكسل.
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