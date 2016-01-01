فيس بوك يتيح توصيل الطعام وشراء تذاكر للسينما عبر شبكته

أطلق فيس بوك خدمة جديدة تتيح لمستخدميه في الولايات المتحدة طلب توصيل الطعام أو شراء تذاكر لصالات السينما أو حجز موعد في صالونات الحلاقة عبر الشبكة.



يستطيع المستخدمون في الولايات المتحدة مثلاً لطلب الطعام، بالضغط على زر على صفحة المطعم المطلوب، بحسب رسالة نشرتها "فيسبوك" على موقعها. وتقتصر هذه الخدمة حاليا على المطاعم التي تستعين ببعض خدمات التوصيل الالكترونية.



وعلى صفحات الخدمات التجارية مثل المنتجعات الصحية او صالونات الحلاقة، يمكن للمستخدمين طلب مواعيدهم عبر الشبكة، على أن يؤكد التاجر في وقت لاحق هذا الموعد باستخدام برنامج "مسنجر".



كما أن بعض المتاجر ستتمكن من إضافة خاصية على صفحاتها تتيح للمستخدمين طلب نشرة مفصلة عن الخدمات والأسعار.



كذلك عقد فيس بوك شراكة مع موقع "فاندانغو" للحجوزات عبر الإنترنت للسماح بحجز تذاكر للسينما مباشرة عبر الصفحة المخصصة لفيلم عبر الشبكة أو عبر صفحتي "تيكت ماستر" و"ايفن برايت" للحجوزات للحصول على تذاكر لأحداث أخرى لها صفحاتها الخاصة على فيس بوك.