الرئيسية | علوم وتكنولوجيا | فيس بوك يتيح توصيل الطعام وشراء تذاكر للسينما عبر شبكته

فيس بوك يتيح توصيل الطعام وشراء تذاكر للسينما عبر شبكته

بواسطة أخبارنا المغربية - أ ف ب دقيقة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
فيس بوك يتيح توصيل الطعام وشراء تذاكر للسينما عبر شبكته

أطلق فيس بوك خدمة جديدة تتيح لمستخدميه في الولايات المتحدة طلب توصيل الطعام أو شراء تذاكر لصالات السينما أو حجز موعد في صالونات الحلاقة عبر الشبكة.

يستطيع المستخدمون في الولايات المتحدة مثلاً لطلب الطعام، بالضغط على زر على صفحة المطعم المطلوب، بحسب رسالة نشرتها "فيسبوك" على موقعها. وتقتصر هذه الخدمة حاليا على المطاعم التي تستعين ببعض خدمات التوصيل الالكترونية.

وعلى صفحات الخدمات التجارية مثل المنتجعات الصحية او صالونات الحلاقة، يمكن للمستخدمين طلب مواعيدهم عبر الشبكة، على أن يؤكد التاجر في وقت لاحق هذا الموعد باستخدام برنامج "مسنجر".

كما أن بعض المتاجر ستتمكن من إضافة خاصية على صفحاتها تتيح للمستخدمين طلب نشرة مفصلة عن الخدمات والأسعار.

كذلك عقد فيس بوك شراكة مع موقع "فاندانغو" للحجوزات عبر الإنترنت للسماح بحجز تذاكر للسينما مباشرة عبر الصفحة المخصصة لفيلم عبر الشبكة أو عبر صفحتي "تيكت ماستر" و"ايفن برايت" للحجوزات للحصول على تذاكر لأحداث أخرى لها صفحاتها الخاصة على فيس بوك.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات