الرئيسية | علوم وتكنولوجيا | أبل تحتفل بمرور 15 عاماً على جهاز "آي بود"

أبل تحتفل بمرور 15 عاماً على جهاز "آي بود"

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
أبل تحتفل بمرور 15 عاماً على جهاز "آي بود"

احتفلت شركة أبل أمس بمرور 15 عاماً على إطلاق أول جهاز "آي بود" للموسيقى، منذ الكشف عنه في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2001، والذي غير شكل الأجهزة الموسيقية وطريقة الاستماع إلى الموسيقى.

ويعتبر جهاز "آي بود" الذي أطلق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2001 مشغل وسائط محمول، ومساعداً رقمياً شخصياً، وجهاز واي فاي متنقل، وكان البذرة الأولى ونقطة الانطلاق لستيف جوبز للتفكير في أجهزة آي فون وآي باد.

وظلت الشركة تطور سلسلة أجهزة "آي بود" وتضيف عليها العديد من التحسينات والإضافات، حيث أطلقت جهاز "آي بود تاتش" بالتزامن مع الكشف عن أول جهاز آي فون في العالم، وذلك في 5 سبتمبر (أيلول) 2007، حيث زود بشاشة لمسية تماماً كما هو الحال مع آي فون، لكن من دون القدرة على إجراء مكالمات هاتفية.

مجموع المشاهدات: 5 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات