أبل تحتفل بمرور 15 عاماً على جهاز "آي بود"

احتفلت شركة أبل أمس بمرور 15 عاماً على إطلاق أول جهاز "آي بود" للموسيقى، منذ الكشف عنه في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2001، والذي غير شكل الأجهزة الموسيقية وطريقة الاستماع إلى الموسيقى.



ويعتبر جهاز "آي بود" الذي أطلق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2001 مشغل وسائط محمول، ومساعداً رقمياً شخصياً، وجهاز واي فاي متنقل، وكان البذرة الأولى ونقطة الانطلاق لستيف جوبز للتفكير في أجهزة آي فون وآي باد.



وظلت الشركة تطور سلسلة أجهزة "آي بود" وتضيف عليها العديد من التحسينات والإضافات، حيث أطلقت جهاز "آي بود تاتش" بالتزامن مع الكشف عن أول جهاز آي فون في العالم، وذلك في 5 سبتمبر (أيلول) 2007، حيث زود بشاشة لمسية تماماً كما هو الحال مع آي فون، لكن من دون القدرة على إجراء مكالمات هاتفية.