انطلاق العمل بقاعة القيادة والتنسيق والوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بمراكش

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مايسة تقصف الوزراء : خارجين ب70 مليون للوزير ومدخلين خوتهوم وعيالاتهوم.. وتيقولك: "تقبل الله نضال الإخوة والأخوات"!! الزفت لواه ماشي النضال
أخبارنا المغربية ـ جمال مايس قصفت الكاتبة المغربية مايسة سلامة الناجي ، الوزراء والاحزاب ، عبر تدوينة مثيرة لقيت تجاوبا كبيرا بين النشطاء الغاضبين من رواتب الوزراء ، ... تفاصيل أكثر
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