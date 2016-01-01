أغذية تسبب لك اضطراب النوب

المقالي والمشروبات الغازية

الأطعمة المقلية تأخذ وقتاً أطول في الهضم. فإذا نمت مباشرة بعد تناول المقالي، سوف تعانين من تشنجات في المعدة أو حموضة، والأمر نفسه ينطبق على المشروبات الغازية.

بدلاً من ذلك: لكي تنعمي بنوم جيّد، تناولي في المساء الأطعمة الغنية بالتريبتوفان، وهو من الأحماض الأمينية اللازمة لتصنيع السيروتونين، الناقل العصبي في الدماغ الذي ينظّم عملية النوم.

تناولي الأرّز التايلاندي، حيث أظهرت دراسة أنّ تناول وجبة من الأرّز التايلاندي على العشاء، تقلل الوقت اللازم لكي نغفو، إلى النصف.

البروتينات

لا ينبغي تناول الدجاج واللحوم المختلفة على العشاء، لأنَّ هضمها يتطلّب وقتاً أطول. لذلك، فإنَّ جسمك سوف يركّز على الهضم بدلاً من السكون.

بدلاً من ذلك: اختاري الأطباق التي تحتوي الكربوهيدرات (وتسمى كذلك السكريات البطيئة) التي تساعد على النوم، وأبرزها البطاطا المطبوخة والبطاطا الحلوة التي تكافح الأرق.

الآيس كريم والشوكولاتة السوداء

بعد يوم طويل من العمل، ربما تلجئين إلى تناول كوب من الآيس كريم أثناء مشاهدة التلفزيون. ولكن الآيس كريم يتألف من دهون ثقيلة الهضم وسكريات؛ وهي سوف تعطيك الطاقة وتمنعك من النوم.

بدلاً من ذلك: للتحلية، اختاري ثمرة موز أو تفاحة أو تين أو مكسرات، فهي تتميز بخصائص مضادّة للإجهاد. وبشكل خاص، ابتعدي عن الشوكولاتة السوداء، حيث أنها تحتوي على الكافيين والثيوبرومين، وهي مواد محفزّة تزيد من معدل ضربات القلب، ويمكن أن تسبب الأرق واضطرابات النوم.

المشروبات المحرّمة

هذه المشروبات كما يعكس إسمها "محرّمة"، لذا لا تحاولي شربها، فالكحول تسبب الجفاف بعد استقلابها بسرعة في الجسم، ويضطر المرء إلى النهوض بشكل متكرر لإرواء عطشه.

بدلاً من ذلك: أعدّي بعد العشاء هذه الوصفة من الشاي: امزجي كميات متساوية من ملعقة الزعرور وزهر البرتقال والبابونج وضعيها في 250 مل من الماء المغلي. دعي المزيج لمدة 10 دقائق، ثمَّ قومي بتصفيته قبل شربه. إذا كنت تفضلين شربه حلواً، أضيفي ملعقة صغيرة من العسل.