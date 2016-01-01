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كيكة الموز والشكلاط

بواسطة منتديات ساعة واحدة مضت
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كيكة الموز والشكلاط

 

المقادير

طحين: كوبان

الجوز: كوب (مفروم)

الزبدة: 150 غراماً

السكر البني: كوب

البيض: 3 حبات

الموز: 4 حبات (حجم كبير)

بيكنج صودا: ملعقة صغيرة

بيكنج بودر: ملعقة صغيرة

القرفة: ملعقة كبيرة

رقائق الشوكولاته: نصف كوب

سكر: كوب

طريقة التحضير

1- نقوم بهرس الموز حتى يصبح لين.

 

2- في وعاء نضع البيض والفانيلا والزبدة، والسكر الأسمر والأبيض ونخفق المكونات جيداً حتى تصبح لينة.

 

3- ثم نضيف الموز المهروس ونخلط من جديد.

 

5- بملعقة الخشب نضيف الطحين والصودا والبكنيغ باودر والقرفة، ثم نضيف الجوز، ورقائق الشوكولاتة ونقلب المقادير.

 

6- يوضع الخليط قي قالب مدهون مسبقا بالزيت والطحين.

 

7- تخبز على حرارة (180) أو حتى ينضج الكيك. 

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