كيكة الموز والشكلاط

المقادير

طحين: كوبان

الجوز: كوب (مفروم)

الزبدة: 150 غراماً

السكر البني: كوب

البيض: 3 حبات

الموز: 4 حبات (حجم كبير)

بيكنج صودا: ملعقة صغيرة

بيكنج بودر: ملعقة صغيرة

القرفة: ملعقة كبيرة

رقائق الشوكولاته: نصف كوب

سكر: كوب

طريقة التحضير

1- نقوم بهرس الموز حتى يصبح لين.

2- في وعاء نضع البيض والفانيلا والزبدة، والسكر الأسمر والأبيض ونخفق المكونات جيداً حتى تصبح لينة.

3- ثم نضيف الموز المهروس ونخلط من جديد.

5- بملعقة الخشب نضيف الطحين والصودا والبكنيغ باودر والقرفة، ثم نضيف الجوز، ورقائق الشوكولاتة ونقلب المقادير.

6- يوضع الخليط قي قالب مدهون مسبقا بالزيت والطحين.

7- تخبز على حرارة (180) أو حتى ينضج الكيك.