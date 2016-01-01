الدجاج بالصلصة الفرنسية

المقادير6 - 8 اشخاص

كيلو جرام ونصف أفخاذ دجاج منظفة.

500 غرام بصل صغير الحجم(قاورمة) مقشر.

250 غرام طماطم شيري صغيرة.

200 غرام فطر (مشروم)طازج.

6 فص ثوم مهروس.

1ليتر مرق دجاج أو مكعب مرق دجاج .

1/4 كوب خل أبيض.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

¼ باقة طرخون طازج، أو 2 ملعقة كبيرة طرخون جاف.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

روز ماري أخضر للزينة.

طريقة التحضير

ضعي الزبدة في وعاء للطهي لتذوب ، ثم أضيفي الزيت والبصل المقشر. عندما يذبل البصل.

أضيفي قطع الدجاج وحركي حتى تصبح ذهبية اللون.

أضيفي الثوم المهروس إلى الدجاج ثم الخل، وقلبي حتى يصبح قوام الصلصة كثيفا. وتقل كمية السوائل.

أضيفي مرقة الدجاج مع الفطر الكامل والملح والفلفل واتركي المقدار يغلي 10 دقائق.

أضيفي الطماطم ثم الطرخون. حركي المكونات واتركيها لمدة 20 دقيقة على النار حتى تنضج. أضيفي أوراق الروزماري الأخضر على الوجه لتعطي نكهة مميز.

قدمي الطبق ساخنا مع الأرز وسلطة خضراء