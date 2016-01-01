مصرع عامل مغربي طحنا بآلة خاصة بمواد البناء في أراغون بإسبانيا

أخبارنا المغربية

لفظ عامل مغربي أنفاسه الأخيرة بعدما تعرض لحادث تم طحنه على إثرها من طرف آلة لصناعة قطع البناء الجاهزة، في بلدة “تيرويلكالاندا” الإسبانية، حوالي الساعة 6.40 بالتوقيت المحلي من صباح يوم الأربعاء.

و كشفت صحيفة “البيريوديكو دي أراغون” أن الحادث خلف ضبا عارما واستياء كبيرا وسط العمال المغاربة بإسبانيا.

لحقت بالعامل المغربي الشاب إثر سقوطه وسط آلة صناعة الخرسانة، إصابات بليغة جدا، ورغم انتشاله ونقله فاقدا للوعي إلى مستشفى “ميغيل سيرفيت” في سرقسطة، فقد لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفتحت الشرطة الإسبانية تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث الخطير، الذي كاد أن يودي بحياة عامل آخر حاول إنقاذ الضحية، غير أنه تمكن من الفرار في الوقت المناسب.

ودعا الاتحاد العام للعمال في “أراغون” شركات الاستثمار الإسبانية إلى ضرورة العمل على الوقاية من هذه الحوادث، لافتا الانتباه إلى أنها سجلت أرقاما سيئة منذ سنة 2016 لترتفع إلى 22 حالة.