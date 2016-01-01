ملك السعودية يدعو شعبه لصلاة "الاستسقاء" الخميس المقبل

دعا ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل بجميع أنحاء المملكة، أملا في نزول المطر على بلاده.

وتعد صلاة الاستسقاء، طقسا دينيا إسلاميا، يؤديه جمع من المسلمين في وقت يكون لا يتواجد الماء، ويطلبون فيه من الله إنزال المطر والقضاء على الجفاف.

تكون صلاة الاستسقاء في الخلاء، ويؤديها سكان الخليج عادة، ويدعون فيها بدعاء ثابت يقولون فيه "الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث"

وأصدر الديوان الملكي بيانا طالب فيه الملك سلمان بإقامة صلاة الاستسقاء، في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس المقبل، وفقا لما نقلته عدد من الصحف المحلية السعودية.