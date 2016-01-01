اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب لمناقشة الأوضاع في القدس المحتلة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، محمود عفيفي، اليوم الأحد ، عن عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم الأربعاء القادم يخصص لبحث الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة القدس المحتلة و المسجد الأقصى.

ونقل بيان للجامعة العربية عن المتحدث قوله، إنه في ضوء الاتصالات المكثفة التي جرت على مدى الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، وبناء على طلب من المملكة الأردنية ، دعمه عدد من الدول الأعضاء في الجامعة، فقد تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وأوضح أن الاجتماع الطارئ سيخصص للنظر في موضوع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة القدس المحتلة وفي حرم المسجد الأقصى الشريف .