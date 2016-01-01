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عودة الصلاة داخل المسجد الأقصى المبارك بعد تراجع إسرائيل

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 10 دقيقة مضت
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عودة الصلاة داخل المسجد الأقصى المبارك بعد تراجع إسرائيل

دعت المرجعيات الدينية الفلسطينية في القدس الفلسطينيين إلى العودة للصلاة في المسجد الأقصى، بعد أن أزالت إسرائيل كل الإجراءات الأمنية التي استحدثتها في الحرم القدسي، وتسببت بغضب فلسطيني وإسلامي واسع، والعودة إلى الأوضاع ما قبل يوم 14 يوليو/تموز الحالي.

وقال بيان تلاه القائم بأعمال قاضي قضاة فلسطين في مؤتمر صحفي بالقدس إن اللجنة الفنية التابعة لها أكدت إزالة الشرطة البوابات الالكترونية من مداخل المسجد، ولذلك و"بعد نقاش مستفيض وقد حققنا هذا النصر في هذه الجولة، فإننا ندعو أبناء شعبنا في القدس والداخل الفلسطيني وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى للدخول الجماعي إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك".

وطالب البيان بأن يدخل المصلون المسجد "مكبرين مهللين وألستنا تنهج بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ أقصانا وقدسنا وشعبنا بما يليق بمكانة المسجد الاقصى المبارك، ونفوت الفرصة على عدونا المتربص بنا." كما  دعا المصلين إلى "شد الرحال إليه في كل حين وخاصة صلاة الجمعة غدا وفي كل جمعة"، كما أكد ان صلاة العصراليوم ستقام في المسجد الأقصى.

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