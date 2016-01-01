تنظيم داعش الإرهابي يعاقب 23 من عناصره بقطع آذانهم، وهذا هو السبب
صرح مصدر محلي في محافظة نينوى، اليوم الخميس، أن تنظيم “داعش” قطع آذان 23 شخصا من عناصره الهاربين من معارك الساحل الأيمن بنينوى، بسبب “التخاذل وترك جبهات القتال”.
وقال المصدر في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “قاضي ما يسمى بالمحكمة الشرعية في تنظيم “داعش” أصدر، اليوم، قرارا بقطع آذان 23 من عناصر التنظيم من الهاربين من معارك الساحل الأيمن في نينوى، بسبب التخاذل في جبهات القتال وترك مواقع في خطوط التماس والمواجهة”، مبينا ان “اغلب العناصر المعاقبين هم من السكان المحليين”.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن “التنظيم نفذ الحكم في محكمة في أحد مقراته في قضاء تلعفر (55 كم غربي نينوى)”، مشيرا إلى أن “التنظيم قطع الجزء العلوي من آذانهم بعد أن تم تلاوة الحكم، وتم نقلهم إلى محتجز في ذات المنطقة”.
يشار إلى أن تنظيم “داعش” مازال يسيطر على قضاء تلعفر غرب الموصل، فيما تستعد القوات الأمنية لاقتحامه وتحريره من سيطرة التنظيم.
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