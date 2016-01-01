عمل المرأة بين القبول والرفض

تُعاني المرأة في العديد من المجتمعات حول العالم من الاضطهاد والعنف، ويعود السبب في البالية التي تم توارثها عبر العاداتذلك بشكل رئيسيّ إلى الموروثات الاجتماعيّة وبعض الأجيال، والتي قد تكون صالحة لأزمان معيّنة وغير صالحة لوقتنا الحاضر، حيث تختلف هاد من مجتمع إلى آخر، وتشيع كافة أشكاله غالباً في المجتمعات النامية أو في أشكال الاضطدول العالم الثالث، حيثما ينتشر الفقر ويشيع الجهل وانعدام الوعي بالحقوق، حيث تجهل ، بما في ذلك الحق في التعليم والعمل بهممعظم النساء في تلك المجتمعات الحقوق الخاصة سيّة، والحرية في اتخاذ القرار وتحديد المصير في قضيّة الزواج أو وتقلد المناصب السياالعمل والدراسة في الوقت الذي تتمتع فيه المرأة بحقها في العمل والحياة والمشاركة في كافة .الأنشطة الحياتيّة في المجتمعات المتقدّمة البلدان ويؤمن بها ما زالت فكرة رفض عمل المرأة مُنتشرة على نطاق واسع في العديد من عدد لا محدود من الأشخاص حول العالم دون وجود أيّة مبرّرات مقنعة لذلك الرفض، حيث تجهل النساء في تلك المجتمعات حقهن في الحصول على التعليم والمعرفة، إلا أننا إذا أردنا وظاً وتطوّراً مقارنة الوضع الحالي مع معاناة المرأة في هذا الجانب سابقاً سنجد تحسّناً ملحكبيراً جداً على صعيد العمل، وعلى صعيد تقبل المجتمعات الذكوريّة تحديداً لهذه القضية، وعلى صعيد آخر هناك العديد من الجمعيات والمؤسسات التي تسعى بشكل جاد إلى منح المرأة لمهني حقوقها الكاملة، بما في ذلك حقها في التعليم والعمل، من خلال توفير فرص العمل ا.للعديد من النساء، والعمل الأكاديمي لصاحبات الشهادات العلمية المختلفة تؤمن بعض المجتمعات المُتسلطة بأن عمل المرأة يُعتبر عيباً أخلاقيّاً واجتماعيّاً، وتمنع منعاً باتاً اختلاطها بالرجل. أسباب تُعزى إلى العادات والتقاليد التي تؤمن بأن دور المرأة يقتصرعلى العمل داخل حدود المنزل وتربية الأولاد وإعداد الطعام للأسرة والزوج، على أن يتولى الرجل مسؤولية إعالة الأسرة مادياً وتوفير كافة مستلزمات الحياة.

ذعر حقيقي من استقلال المرأة مادياً، خوفاً من زيادة قوتها وتمكنها وتحررها من هناك الرجل، وللحفاظ على خضوعها له. ظلم وإجحاف قانون العمل في بعض البلدان، والذي يُعطي المرأة حقوقاً أقل من حيث الراتب وتقلد المناصب وإجازات الأمومة وغيرها. هناك أسباب سها، والتي تتمثل في الخوف من العنوسة، وذلك من منطلق أن بعض متعلقة بالمرأة نف.الرجال لا يفضلون المرأة العاملة تنبع أهمية عمل المرأة من تحقيق ذاتها وبناء كيان خاص بها في المجتمع، كما ويجعل منها عنصراً فعالاً فيه من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي في بناء المؤسسات والمنظمات، حيث

واضحة فورقاتارك بأفكارها وبمجهودها العقلي والبدني وتضيف لميدان الأعمال المختلفة تشإلى جانب الرجل الذي تكون عوناً له في هذه الأعمال. يُساعد على استقلال المرأة مادياً، ويقي من تبعيّتها للآخرين، حيث إنّ سكوت معظم النساء عن حالات الاضطهاد المختلفة بسبب قدرة على اتخاذ لمال، كما أن الاستقلالية المادية من شأنها أن توفر للنساء الحاجتهن لتكون عوناً لزوجها في تأمين كافة مستلزمات الحياة والعيش بصورة ،بكل حرية القرارات.كريمة، دون الحاجة للآخرين، وتجنب الوقوع بمشاكل الفقر