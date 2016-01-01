رسالة الى الأموات بعد اليأس من الأحياء

إلى والدي العزيزان . هدا أول وآخر خطاب شفاهي أوجهه لكما ،قبل اللحاق بكما في دار البقاء التي انتقلتم إليها غير متأسفين ولا خائفين من ما عسى أن يجعلكم تتعذبون بما وعد الله به المجرمين الدين اداقكما سوء العذاب وما تاخدونه من حسناتهم إن كانت لهم حسنات سيثقل موازينكم ويقيكم النار التي هي مأواهم ويئس المصير . لم أفكر قبل هده اللحظة أن حالنا ستصبح مزرية إلى هدا الحد ، لأنني كنت أظن أن وعود من تسلقوا على ظهور المغفلين والسذج وأنا منهم بتخدير وتدجيل عقولنا من طرف من يحسنون النفاق ،وتنميق الكلام ،وتلبيس الحق بالباطل ،وتحريف الكلم عن مواضعه جعلونا نظن أننا بتكليفهم بأمورنا الحياتية، يسترجعوا لنا كرامتنا الإنسانية التي ضاعت من أجدادنا لما تعرضوا للغزو الشرقي باسم الفتح، والغربي باسم الحضارة ،وأصبح الإنسان الأصلي كائنا لا فرق بينه وبين الحيوان، إلا انه ناطق بغير لغته، بل بلغات فرضت عليه بالترغيب والترهيب، فتادرج(الدارجة) وتفرنس(الفرنسية) وتنكلز( الانجليزية) وتسلبنه (الاسبانية ) وأصبح حقلا لجمع النفايات اللغوية. وأصبح من يتقنها يتبوأ المناصب العليا ،وينظر إليه بعين التقدير والإعجاب. أخاطبكما وأنا في كهف سمي زورا وبهتانا قاعة في بناية كتب على بابها مستشفى وعلى سرير فوقه ملاءة متسخة خشنة. ووسادة ربما الحجارة ارحم والين منها .رائحة البول التي تخرج من حفرة في احدي زواياه استعملت مرحاضا. ومع تراكم القاذورات أصبحت مرتعا للحشرات . ففي كل أركانها تلعب الفئران في غفلة من القطط الضالة التي تتغذى على ما يتبقى من طعام لبعض النزلاء بعد رحيلهم إلى العالم الدي سألقاكم فيه بعد قليل.أخاطبكم وأنا متعب ومنهوك القوة لكثرة مامر بي البارحة لما آلمتني الجروح والردود التي تعرضت لها على يد الجلادين لأنني قلت المحظور في حكومة مرجعيتها الإسلام. وكل جرمي أنني قلت لاتجعلونا نكره الإسلام بتعصبكم لمذاهبكم التي تعدت الاختلاف في الفروع إلى الاختلاف في الأصول. شيوخكم بعضهم يحلل والآخر يحرم وآخر يكره .والآخر يحبب وأصبح الدين الواحد عدة أديان .وكأن من جاء به كان مضطربا ولا يستقر على رأي (حاشاه وهو المعصوم وهو الدي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) واخترتم من الاحاديت الواردة في كتب ألترات ،والتي دونها من يسمون أئمة على هوى الحكام، إما خوفا من القتل والسجن ،وإما طمعا في مال وجاه ومنصب زائل، كما يفعل الآن المنافقون والسماسرة والمفسدون الدين خنقوا أنفاسي لما صحت قائلا :ما دا سيكون رأي السياسيين والمناضلين الدين أعدموا، والدين ماتوا بالتعذيب تحت سياط الجلادين الدين كان مصيرهم الإفلات من العقاب في دولة الحق والقانون. ما مصير المخطوفين والدين لايعرف دويهم هل هم أحياء أم ماتوا، وحتى أجسادهم حرمت من الدفن في مقابر معروفة والقتلة والجلادين لم يسالوا وبالأحرى يجري عليهم القصاص . ما ذا سيكون رأيهم لو قاموا من قبورهم ورأوا هدا التحول الغريب العجيب المشوه الممسوخ الهجين الدي طرأ على الساحة السياسية حيث أصبح أرذل واندل وأشر الخلق يتشدق بالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والاسلاموية وهو لايعرف لما يقول أي معنى، إلا انه ينتمي لجوقة سميت حزبا يتزعمه حلا يقي يتقن فن الكذب وقول الزور والتدجيل واستحمار الناس. كان هدا هو الذنب الدي جاء بي إلى هدا الإسطبل الدي سموه مستشفى ،وعوض أن أتلقى الإسعافات والعلاج أهملت ومنعت حتى من الأنين والتأوه والصياح طول الليل.وفي الصباح .فتح الباب، ودخل شخص ظننت انه الطبيب جاء ليكشف عن حالي. ولكن كم كانت خيبتي لما نهرني وعنفني قائلا: لقد أزعجتني ولم تتركني أنام مرتاحا البارحة، وعليه سترجع حالا الى الزنزانة التي جئت منها وخرج .فاستفسرت احد النزلاء عن من يكون هدا الشخص فقال: انه رجل الحراسة الخاص sécurité. وخوفا من ما ينتظرني، قمت الى المرحاض واخدت مبيد الحشرات وشربته، وكتبت على الجدار بالدم الدي يسيل من جروحي :كان يرقد هنا من عاش هائجا كالبحر ومات واقفا كالشجرة وختم حياته بأحسن ما تختم به حياة لأنه لم ينافق ولم يداهن ولم يركع ولم يبع آخرته بدنيا غيره .وتمددت في انتظار اللقاء بكما