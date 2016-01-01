شخصية المرأة في عقلية الرجل

قديما زعموا أن الرجل يهرب من المرأة ذات الشخصية القوية..لأنه يخسر أمامها جزءا كبيرا من هيبته و ما زال الرجل بكل تأكيد ينفر من المرأة ذات الشخصية القوية..و ذلك في حالة ما اذا كانت القوة تفهم بمعنى السيطرة و الاستبداد و التعالي...و هو الأمر الذي كثيرا ما تقع المرأة أسيرة له بحكم الطبع أو بتأثير التربية ..أو غرورا بعلم و بمركز أو جاه أو مال أو بجمال..فالرجل يكره في المرأة الاستبداد و لكنه أيضا يضيق بضعفها ..ينفر منه و في النهاية يختار الهروب..و قد يبدو في ذلك متناقضا غامضا ..غير أنه بمعنى التعمق و التحليل ..يتضح مسار تفكيره ..انه يريد امرأة لها كيان لها وجود ..لها هدف..على ألا تستغل هذه المزايا في

محو كيانه و تنسيه آراءه و تلغي وجوده..

الجرأة و الصرامة..

فارق كبير بين الجرأة و الصرامة ..الجرأة في المواقف المختلفة سواء بالكلمة أو التصرف..صفة مطلوبة في الرجل تؤكد قدراته الرجولية..تثير الاعجاب و التقدير ..على ألا تتجاوز في اطارها العام ما يصدم الشعور أو يجرح الكبرياء أو يوحي بالعنف الممقوت..

أما الصرامة فهي ما يجب أن تتحلى به المرأة في كافة معاملاتها و بخاصة في علاقتها بالرجل..يجب عليها أن تضع دائما النقط على الحروف – و بطريقة مهذبة لبقة..و غالبية الرجال يكرهون المرأة الجريئة..و ان بهرتهم في البداية و لكنها تثير خوفهم و هي أيضا تسبب لهم الحرج و تجعلهم موضع انتقاد و سخرية..لذلك فهم سرعان ما يهربون من تلك التي يكتشفون فيها جرأة.

التبذير و التقتير

مهما كان الرجل ثريا..قادرا على الانفاق بسخاء..فانه يكره المرأة المبذرة..يشعر أنها تريد أن تمتصه – لا تهمها مصلحته..ليست حريصة على ماله..انه في نظرها مجرد رصيد للانفاق..و أنها قد تتخلى عنه بمنتهى السهولة اذا تغيرت لأي ظرف من الظروف ثروته – و الرجل المحدود الدخل يزعجه تبذير من يفكر في أن تكون شريكة حياته حتى لو كان مجنونا بحبها – يتصور حاله و هو يواجه تكاليف الحياة بجانب زوجة تعشق الانفاق ..سيضطر للاستدانة ..وربما الى ما هو أشد خطورة من ذلك..وماذا يفعل ليرضيها؟يبتعد اذن أفضل ..زوجة أقل جمالا و ظروفها أكثر تواضعا ..و لكنها متزنة ..أفضل بلا شك و الحرص غير التقتير ..اذا كان الرجل ينشد الرفيقة الحريصة على مصلحته و ماله الا أنه يضيق بالمقترة ..من أجل الدرهم تحرم نفسها ..و تهمل مظهرها ..تنفر الناس من التعامل معها و تدفعهم الى التندر و السخرية منها.

الغرور

أن تتمتع المرأة بمزايا جمالية أو أخلاقية أو مادية..أمر له وزنه بلا شك..والرجل يقدر ذلك و يعتبر نفسه محظوظا اذا جمعت زوجته أكثر من ميزة ..و يشعر لذلك بالزهو وسط مجتمعه و لكنه مع ذلك يضيق كل الضيق و ينفر كل النفور ..اذا أحس أن فتاته مغرورة متعالية بما

تتمتع به من مزايا..و أنها تعتقد في قرارة نفسها أنه أكثر منها حظا بفوزه بها..و أنها كانت تستطيع أن تحظى بفرصة أفضل لولا النصيب و القسمة.

الوسوسة و الشك

الوسوسة مرض نفسي يجب ألا يستهان به – و هو عادة لا يقتصر على دائرة النظافة و لكنه يتعدى ذلك الى علاقة ذلك الشخص بالآخرين فالوسوسة دائما توجه تفكيره و تحكم سلوكه وتشقي بالتالي حياته ..و هي تنقلب الى شك و ريبة في كل شيء و في كل شخص ..لذلك تنتهي بمن يعانيها الى العزلة و الانطواء ..نفورا من الناس و خوفا منهم..أسبابها طبعا عقد نفسية لا يستطيع حلها الا الطبيب المختص القادر على التغلغل في الأعماق و كشف بؤرة المتاعب في اللاشعور ..و نجد الرجل يبتعد فورا اذا لمس في فتاته لمحة وسوسة حتى لا يتعرض لتجربة رهيبة تكون نهايتها نفور الجميع منه..