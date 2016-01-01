سياسة التنصير ...!!!
إنتشرت مؤخرا لعبة ليست كجميع الألعاب , إنها لعبة القزم الدوار او كما يصطلح عليه في مجمل الأقطار العربية و مستخدمي اللعبة و الذين أصبحوا مدمنين عليها نوعا ما ,تسمى هذه اللعبة بسبينر(midget spinner) .
لكن الغريب في هذا الأمر هو من يستخدم هذه اللعبة لم يبحث عن اصل هذه اللعبة و ما هو تاريخها ؟ و ما هي دواعي صنعها ؟ فقط قاموا بتصديق الأسباب التجارية التي قاموا بترويجها , قيل بأنها تزيل التوتر و تعالج التوحد و الخوف , و تساعد على تنمية الذكاء لدى الأطفال , ربما قد تتباين اسباب منطقية , لكن منذ أن رأيت اللعبة عند احد الأصدقاء لم أصدق لأنها اهداف تجارية , بعد قليل من الزمن بحثت عنها ، لماذا صنعت ؟,فعلا تأكدت بأن تلك المبررات تجارية .
لأن شكلها فقط قد يوحي لك بأن لها أهداف ربما خطيرة , فهو عبارة عن ثلاثة دوائر مثلثية , و المثلث أو الهرم من المتعارف أنه من رموز الماسونية , و ثلاث دوائر لها معنى دلالي أكثر من أي شيء , فاللذي يدل عليه هو بكل بساطة , الدائرة الوحيدة فهي تعبر على الله اي (الأب )و الدائرتان الثنائيتان لهم معنى دلالي أعم , واحدة تعني عيسى عليه السلام أي (الابن), جبريل عليه السلام اي (الروح المقدسة .)
بلا شك ستبحثون و ستتسائلون ما هي مصادري, سأجيب عن التساؤل , هو أحد تصريحات مخترعة اللعبة كاثرين هتنيغر التي لم تعد حاليا صاحبة الاختراع بسبب عدم توفرها على اربع مئة دولار لدفع مبلغ براءة الاختراع , هي حاليا في فقر مضجع .
متى فكرت كاثرين هتنيغر في اختراع هذه اللعبة ؟
قالت كاثرين هتنيغر أنها كانت في زيارة لأختها بدولة اسرائيل زمن أطفال الحجارة ( الإنتفاضة الأولى ) فشاهدت تلك الأطفال يضربون بالأحجار , فكرت في اختراع شيء لتضييع وقت الشباب العربي و وضعه في ملهى الزمن سنوات و هي تفكر , في الأخير أنتجت تلك التصميم الأخير , فكان التجريب في ابنتها الصغيرة ذات السبع سنوات فنجحت , و هي الآن حسب حد تعبيرها ، انا لست قلقة لأنني فقيرة و لم أربح اموالا طائلة من المنتوج الذي أغزى المحلات العالمية , أنا أسكن في قلوريدا بمسكن صغير و لم أجد مالا لأسدد ديوني ، لكن أنا جد سعيدة لأن الشباب العربي صدق الأهداف التجارية و استخدم اللعبة بالمبررات و انا لست نادمة أبدا لأنني جد فخورة بما فيه العرب , من حروب و تيه و تناسي الدين .
يا شباب العرب إن السبب الرئيسي وراء اختراع هذه اللعبة , هو تقديس الثالوث المسيحي ,( الأب) الله رب العالمين , جبريل عليه السلام أي (الروح المقدسة) , (الإبن) عيسى عليه السلام .
يا عرب ، عليكم أن تغييروا تلك أفكار فأنت تقدس شعائر المسيحية .
نعم كاثرين هتنيغر فقيرة ماديا لكن غنية فكريا لأنها استطاعت أن تغزو عالما , بأطفاله , شبابه , شيبه , نسائه , رجاله , الكل في الهوى سوى .
حررت هذا المقال البسيط بهدف التوعية , مع الأسف أصدقائي صديقاتي أنتم تقدسون المسيحية , في السابق أظن أنكم لم تدركون لم صنعت ؟ كيف ؟ الهدف ؟ الدواعي ؟
كنتم تجهلون لكن الآن تعرفون بأنكم مقدسون للنصرانية و هدفهم تخريب الدين بأي وجه كان و نشر المسيحية .
نحن الشباب عماد المستبل , نحن نرفض هذا , القزم الدوار هو تقديس للثالوث و تقديس للنصرانية .
ستتسائلون لماذا نحن نقدس ؟ نحن فقط نلعب و نلهو ! لأن منذ القدم , المسيحيون يؤمنون بحد كبير بالصنمية و الأوثان ومع مجيئ الاسلام هدمت , هم يؤمنون بالرمزية , لهذا يعتقدون أن كلما انتشرت رموزهم سينتشر دينهم , انهم نشروا الرمز بحيلهم و بالمراودة و نجحوا , لهذا كفوا عن هذا
فمن شاء صدق و من ليست له رغبة أو لم تقنعه أسطر المقال , عليه أن يسأل أهل الذكر ليعلم بأن هنا الحقيقة المرة و هذه هي الجزء الصغير من سياسة التنصير .
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
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