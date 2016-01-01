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أبيضار من ممثلة مغمورة إلى عضو بلجنة تحكيم مهرجان سينمائي دولي إلى جانب شخصية شهيرة

بواسطة أخبارنا المغربية 26 دقيقة مضت
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أبيضار من ممثلة مغمورة إلى عضو بلجنة تحكيم مهرجان سينمائي دولي إلى جانب شخصية شهيرة

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

بعد الضجة الكبرى التي خلفتها لبنى ابيضار ، عقب تشخيصها لدور إباحي بالفيلم السينمائي المثير للجدل " الزين لي فيك " ، نالت هذه الأخيرة رضا الغرب ، حيث تم اختيارها ضمن لجنة تحكيم الدورة 38 من المهرجان الدولي للسينما المتوسطية بمدينة مونبوليي الفرنسية، المزمع تنظيمه ما بين 21 من أكتوبر و29 منه ، وهي اللجنة ستشرف على ترأسها وزيرة الثقافة السابقة بفرنسا أوريلي فيليبيتي.

هذا ويقترح المهرجان، الذي يستفيد من دعم مالي يقدر بـ1،1 مليون أورو، " نافذة مفتوحة على تونس " ، بعرضه لعشرة أفلام تونسية تتناول مواضيع من قبيل الانتقال السياسي والهجرة.

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