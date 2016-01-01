جانيت جاكسون تظهر بالحجاب للمرة الأولى مع زوجها الملياردير القطري
ظهرت المغنية جانيت جاكسون هذا الأسبوع وهي ترتدي الزي الإسلامي الكامل بشكل علني للمرة الأولى منذ الإعلان عن حملها.
ويُعتقد أن النجمة جاكسون قد تعتنق الديانة الإسلامية بعد زواجها من الملياردير القطري وسام آل مناع (41 عاما) في عام 2012. وتبين الصور الحصرية كيف يتجول الزوجان في شوارع لندن والسعادة بادية على وجه جانيت جاكسون.
ويذكر أن جانيت ستصبح أما للمرة الأولى في وقت لاحق من هذا العام عن عمر يناهز الـ 50 عاما، ورُصد الزوجان وهما يبحثان عن ملابس للأطفال قبل التوقف لتناول طعام الغذاء في مطعم للوجبات الصحية.
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