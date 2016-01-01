جديد قضية لمجرد...تسجيل صوتي للفرنسية لاكروا يقلب الموازين

نورالدين ثلاج- أخبارنا المغربية

وفقا لصحيفة 'القدس العربي' '، قالت ناديج لاكروا ، صديقة الفتاة التي اتهمت سعد المجرد باغتصابها، (قالت) في تسجيل صوتي إنها رأت في ذلك اليوم، المغني المغربي وصديقتها لورا يتبادلان الغزل والحب الكبير.

وأكدت في ذات التسجيل إن لورا كانت في قمة الرومانسية وغادرا الملهى الليلي معا، يدا بيد، مضيفة أنها لا تعتقد أن لمجرد يمكن أن يغتصب صديقتها لورا .

وحسب ما أوردته جريدة القدس العربي فإن ناديج لاكروا صديقة فرنسي من أصل جزائري، الذي تتهمه الصحافة المغربية بالإيقاع بالمجرد، كان حاضرا أيضا ذلك اليوم، كما يتضح من خال صورة كان قد شاركها على حسابه على الفايسبوك.

وكان محبو سعد لمجرد مؤمنين ببراءته واستحالة ارتكابه لهذا الفعل، خاصة بعد فرض لورا مواجهته لعدة مرات.