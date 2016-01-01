"دي جي فان" يكشف سبب تصوير كليب " كولشي بان " بدون تصريح !

أخبارنا المغربية : الرباط

خلال حضوره صباح اليوم ، في برنامج "مومو مورنينغ شو"، كشف الموزع الموسيقي المغربي، خليل بلقاس، المعروف باسم " دي جي فان " ، أن تصوير كليب أغنية منال بلشيخة الجديدة " كولشي بان " ، تم بدون الحصول على تصريح بسبب التعقيدات في المسطرة الادارية المتبعة بالمغرب ، مبديا غضبه من التعقيدات التي يواجهها الفنانون في كل مرة يودون فيها تصوير فيديو كليبات، رغم أن الكليب يعد فرصة لإظهار جمال طبيعة المغرب، و لا يحرض على أي شيء من شأنه الاضرار بصورة المغرب ، يضيف فان .

يذكر أن منال صوّرت كليبها الجديد في مدينة مراكش تحت إشراف طاقم بلجيكي ومغربي، و من إخراج البلجيكي فرانك تيلي.