الفنانة المغربية "جنات" ضحية عملية نصب في مصر

وجهت الفنانة المصرية راندا البحيري نداء استغاثة لجمهورها، لمساعدتها في مهمة البحث عن نصّاب دعاها وزميلتها المطربة المغربية جنات للمشاركة في الترويج لمشروع عقاري كبير داخل مصر، وقام باستغلالها للترويج للشركة، ووعدها بمقابل مادي كبير، ثم اختفى تماماً وأغلق كل هواتفه المحمولة.

وأكدت الفنانة المصرية وفق ما أورده موقع "سيدتي.نت " ، أن استغاثتها ليست للحصول على حقها فقط، ولكن لتعرف هل كانت الشركة متواطئة مع هذا النصاب ووعدت بالكشف عن التفاصيل كاملة بالأسماء لتحذير الناس من التعاقد على هذه الوحدات السكنية خوفا من النصب عليهم باستغلال اسمها!!

راندا البحيري نشرت الاستغاثة عبر حسابها الرسمي بموقع الفيس بوك وأكدت أنها حاولت معرفة الحقيقة أكثر من مرة ولكن الشركة لم تهتم بالرد أو التوضيح واضافت: "المعادي ڤيو الشروق عملوا من فتره قصيره event كبير جداً. وطلبوا من جنات ان تحيي الحفلة وان تكون موجوده كضيفه شرف للحفلة واكيد فيه مقابل مادي".

و تابعت قائلة: "انا سبت شغلي وكان سفر وقطعت السفر ده و نزلت اعمل لهم دعاية لمنتجهم. و فهمت كويس عن المشروع و اتكلمت عنه في اكتر من محطه تليفزيونية واستغلوني في جميع دعاياتهم و استغلوا وجودي و اسمي وبعد ما الشغل خلص اختفوا و مدوليش حقي المتفق عليه ".