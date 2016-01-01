مشاركة مقاولات مغربية في معرض "الرؤية الأولى للتصنيع" بباريس أثمرت طلبيات بقيمة تفوق 700 الف أورو

أعلن (المغرب تصدير) اليوم الاربعاء ،ان مشاركة مقاولات مغربية في معرض "الرؤية الأولى للتصنيع" التي اقيمت دورته ال15 ما بين 13 و15 شتنبر بفضاء المعارض بدوفليبانت بالضاحية الباريسية، أثمرت طلبيات مؤكدة بقيمة اجمالية تفوق 700 الف أورو.



واضاف ان هذا الحدث الذي شارك فيه أزيد من 1900 عارض ينتمون ل57 بلدا،يشكل أرضية مرجعية بالنسبة للمشاركين المغاربة الراغبين في نسج علاقات مع المهنيين الفرنسيين والاروبيين، من اجل زيادة صادراتهم الى الاسواق الرئيسية المستهدفة، وابراز مستجدات وتنوع جودة منتوج النسيج المغربي .



وتهدف المشاركة المغربية في هذا المعرض الذي نظمه (المغرب – تصدير) بتعاون مع الجمعية المغربية لصناعات النسيج والالبسة، الى تعزيز تموقع العرض المغربي بالاسواق الكلاسيكية الهامة بفرنسا وتنويع الانشطة في الاسواق الواعدة باروبا الشمالية .