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لقاء دراسي بالصويرة حول موضوع " المواطنة والانخراط السياسي بالوسط الشعبي"

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 2 ساعات 8 دقيقة مضت
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تتواصل بمدينة الصويرة أشغال لقاء دراسي حول موضوع "المواطنة والانخراط السياسي بالوسط الشعبي" يشارك فيه نحو 40 فاعلا جمعويا ينحدرون من بلدان بلجيكا وفرنسا وتركيا وتونس والجزائر و المغرب.



ويدخل هذا اللقاء، المنظم من قبل جمعيتي فرح (المغرب) و"2 بوتس أسبل" (بلجيكا) وجمعية شباب دي مارول (بلجيكا) والمكتب الدولي للشباب، في إطار برنامج "إيراسموس".

وتهدف هذه التظاهرة ( 21 - 30 أكتوبر) إلى تقاسم وتبادل التجارب و الانشغالات الاجتماعية في مجالات التربية وحث عموم المواطنين على التحلي بروح المواطنة واحترام التعدد الثقافي والتنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين والاندماج المهني للشباب وحماية البيئة والمشاركة السياسية والديمقراطية التشاركية والتطوع وتشجيع العيش المشترك واندماج المهاجرين. ويشمل برنامج "إيراسموس" التابع للمفوضية الأوربية للفترة 2014-2020 والذي يتيح إمكانية تنقل الطلبة والموظفين والتعاون بين ضفتي المتوسط، العديد من المجالات منها التربية والتكوين والشباب والرياضة.

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