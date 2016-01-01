نتائج مناقصة 25 أكتوبر 2016.. إصدار سندات للخزينة بمبلغ 1,75 مليار درهم
أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عن إصدار سندات للخزينة بمبلغ 1,75 مليار درهم من بين إجمالي 6,869 مليار درهم، وذلك خلال جلسة المناقصة ليوم 25 أكتوبر 2016.
وذكرت المديرية أن الأمر يتعلق بسندات بمبلغ 100 مليون درهم صادرة لمدة 26 أسبوعا بسعر فائدة بنسبة 2,15 في المائة، وسندات صادرة لمدة سنتين بمبلغ 400 مليون درهم وبسعر فائدة نسبته 2,406 في المائة و سندات لمدة 10 سنوات بمبلغ 1,25 مليار درهم بنسبة 3,071 بالمائة.
وأوضخ المصدر ذاته أنه ستتم تسوية هذه السندات يوم 31 أكتوبر الجاري.
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