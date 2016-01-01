دار الفن الفرنسية (أرتكوريال) تنظم عملية بيع بالمزاد للمرة الاولى بتعاون مع المغرب

تنظم دار المزادات الفرنسية المرموقة(أرتكوريال) عملية بيع بالمزاد لاعمال فنية بكل من باريس ومراكش يوم 29 دجنبر المقبل ،والتي ستكون مسبوقة بعرض لهذه الاعمال خلال ثلاثة ايام باحد فنادق المدينة الحمراء.



وأوضح أوليفيي بيرمان، مدير قسم الاستشراق بدار المزاد (أرتكوريال) في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء،أنه سيتم بهذه المناسبة عرض 85 عمل موزع الى قسمين يخصص الاول للطبعة الثالثة "ماجوريل ومعاصريه"، والثانية للفن الدولي الحديث والمعاصر، مع الرغبة في الجمع بين الاعمال الغربية والشرق –اوسطية.



وهكذا ستعرض لوحة تاريخية للفنان المغربي محمد المليحي، تعود لسنة 1971 ، او المنحوتة النادرة لمحمود مختار أب النحت المصري، جنبا الى جنب مع اعمال لبرنار بوفي ورؤول دوفي ارمان او سيزار.



وأضاف أوليفيي بيرمان ان هذه العملية الاهم من نوعها التي تنظم بتعاون مع المغرب خلال السنوات الاخيرة ، هي ثمرة 12 شهرا من البحث ، والانتقاء ضمن مجموعات اعمال اروبية وشرق أوسطية.



ويشمل المزاد ايضا اعمال فنانين يصنعون الحدث الثقافي مثل اللبنانية اتيل عدنان، التي يحتضن معهد العالم العربي معرضا لها الى غاية فاتح يناير 2017 ، او ضياء العزاوي وهي فنانة من اصل عراقي تعيش بلندن.



ويمثل الفنانون المغاربة بتسعة اعمال لحسن الكلاوي من المجموعة السابقة لسيسيل اوبري وابراهيم الكلاوي، ولوحات للشرقاوي والغرباوي واليعقوبي ومحمد المليحي.



وقال اوليفيي بيرمان ان "علاقاتنا مع المغرب استمرت حتى الان خمس سنوات . قدمنا سنة 2011 معرضا اوليا لعملية بيع "ماجوريل ومعاصريه" في دورتها الاولى خاصة مع لوحة (القصبة الحمراء) التي تعد عملا رمزيا بارزا لجاك ماجوريل والتي بيعت حينئد بمبلغ 1.3 مليون أورو "، مضيفا ان دار (أرتيكوريال) نظمت ايضا عملية بيع (مروكن سبيريت)، التي احتفت ب140 سنة من الابداع بالمملكة، وذلك بمناسبة افتتاح متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر سنة 2014 بالرباط.