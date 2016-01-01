"جراحة الجينوم والعلاج الجيني" محور مؤتمر دولي بعد غد الثلاثاء بالرباط

ينظم مختبر التكنولوجيا الحيوية بعد غد الثلاثاء بالرباط، مؤتمرا دوليا حول "جراحة الجينوم والعلاج الجيني".



وذكر بلاغ للمنظمين أن هذا اللقاء، الذي سينظم بشراكة مع كلية الطب والصيدلة بالرباط وكلية طب الأسنان بالرباط وجامعة محمد الخامس بالرباط وبدعم من سفارة فرنسا بالرباط، يهدف الى بلورة المبادرة المغربية للطب الدقيق وتمكين المريض المغربي من الاستفادة من هذه الثورة الطبية التي يشهدها العالم، والتحسيس بهذا الموضوع الهام وجلب كل التخصصات المختلفة والموارد البشرية المهتمة إلى طاولة النقاش من أجل الارتقاء بمستوى البحث العلمي في هذا الميدان وكذلك الاستفادة من الخبرة الفنية والمعرفية.



وأفاد البلاغ بأن هذا الحدث العلمي الهام سيتناول بالتحليل كل الجوانب العلمية والبحثية الجديدة في ميادين الجينوم والتشخيص والعلاج الجيني وذلك بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء الدوليين في هاته المجالات من الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا، إلى جانب المختصين المغاربة في المهجر وداخل المغرب.



وسيتطرق المؤتمر حسب المنظمين الى الخطوات الكبيرة التي خطاها العلم في عالم الخلايا والجينات ومنها الى اكتشاف الخريطة الجينية للإنسان التي فتحت آفاقا جديدة حيث مكنت من التعرف على كثير من الخاصيات الجينية للأمراض واكتشاف عاهات الأجنة في وقت مبكر، إضافة إلى تحسين الإنتاج وتكثيره في عالم الحيوان للاستفادة منه في مجال زراعة الأعضاء.



ويأمل المنظمون أن يكون هذا المؤتمر نواة وقاعدة للتعاون في المستقبل بين الباحثين المغاربة ونظرائهم الدوليين و كذلك المختصين المغاربة في المهجر، مما سيسهل نقل التجارب والمعلومات وتبادل أفضل الممارسات على أمل تحسين و تكملة العمل الذي يقوده مختبر التكنولوجيا الحيوية بكلية الطب والصيدلة بالرباط.



ويتوخى المنظمون من وراء هذه التظاهرة أيضا، يضيف البلاغ، تضافر جهود جميع الشركاء من أجل تمكين المريض المغربي، كباقي مرضى الدول المتقدمة من الاستفادة في أقرب وقت من التطور السريع الذي تعرفه تقنية التكنولوجيا الحيوية وتقنيات الجينوم والعلاج الجيني كأحد أهم العلاجات الطبية الواعدة.