المبادرة الوطنية للتنمية البشرية...أزيد من مليوني درهم لتهيئة فضاءات وتوزيع تجهيزات لفائدة الباعة المتجولين باقليم بوجدور

استفاد 145 بائعا متجولا بإقليم بوجدور من الفضاءات النموذجية التي تمت تهيئتها لفائدتهم، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تجاوزت مليوني درهم.



وتندرج هذه المبادرة التي اشرف عليها عامل الإقليم السيد العربي التويجر، مؤخرا ، رفقة عدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني، في إطار برنامج اعادة تنظيم الباعة المتجولين، الذي تسهر على تنفيذه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالاقليم وتشرف عليه جمعية الباعة المتجولين في اطار بنود الاتفاقية الموقعة مع اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية وفق دفتر تحملات.



وتفيد معطيات لقسم العمل الاجتماعي ببوجدور ان هذا البرنامج يهدف الى تنظيم الباعة المتجولين وتسليمهم تجهيزات عصرية ولباس موحد، وتخصيص اماكن للبيع خاصة من اجل تمكينهم من الاشتغال والكسب في ظروف متميزة تحفظ كرامتهم .



كما سيساهم هذا البرنامج في محاربة الازدحام الذي تعرفه الطرقات التي تحتضن الباعة المتجولين وتسهيل عملية المرور وانسيابها، واعطاء صورة حضارية للشوارع والاماكن العامة بالمدينة وتوفير ظروف صحية وبيئية للباعة المتجولين.



يذكر ان برنامج اعادة تنظيم الباعة المتجولين بإقليم بوجدور مر بمجموعة من المراحل انطلاقا من عملية الاحصاء وحصر المستفيدين الذين بلغ عددهم 145 وتصنيفهم حسب أنشطتهم وتحديد أماكن تمركزهم، ومرورا بهيكلتهم في اطار هيئات قانونية ليسهل التعامل معها وتمكينها من الاستفادة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، ليتم بعد ذلك تأطيرهم وتكوينهم لإنجاز المشاريع في اطار احترام مضامين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأسسها القانونية والتنظيمية.



ولضمان استمرارية المشاريع برمجت مجموعة من جلسات عمل مع حاملي المشاريع توجت بتحديد المعدات والتجهيزات التي يحتاجونها لمباشرة أنشطتهم في أحسن الظروف.