الرئيسية | متفرقات | توظيف مالي لمبلغ 6,9 ملايير درهم من فائض الخزينة (مديرية الخزينة والمالية الخارجية)

توظيف مالي لمبلغ 6,9 ملايير درهم من فائض الخزينة (مديرية الخزينة والمالية الخارجية)

بواسطة أخبارنا المغربية - و.م.ع 26 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font

 

أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين، ثلاث عمليات توظيف مالي لفائض الخزينة همت مبلغا إجماليا قدره 6,9 ملايير درهم.

وأوضحت المديرية، في بلاغ نشرته على الموقع الالكتروني للوزارة، أن الأمر يتعلق بعملية توظيف لمبلغ 4 ملايير درهم مع إعادة الشراء لمدة أربعة أيام، بسعر فائدة متوسط نسبته 2,35 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن العملية الثانية همت مبلغ 2,5 مليار درهم مع إعادة الشراء لمدة يوم واحد، بسعر فائدة متوسط نسبته 2,15 في المائة.

أما العملية الثالثة فهمت، حسب البلاغ، مبلغ 400 مليون درهم مع إعادة الشراء لمدة يوم واحد، بسعر فائدة متوسط نسبته 2,10 في المائة.

مجموع المشاهدات: 43 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات