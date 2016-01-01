توظيف مالي لمبلغ 6,9 ملايير درهم من فائض الخزينة (مديرية الخزينة والمالية الخارجية)

أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين، ثلاث عمليات توظيف مالي لفائض الخزينة همت مبلغا إجماليا قدره 6,9 ملايير درهم.



وأوضحت المديرية، في بلاغ نشرته على الموقع الالكتروني للوزارة، أن الأمر يتعلق بعملية توظيف لمبلغ 4 ملايير درهم مع إعادة الشراء لمدة أربعة أيام، بسعر فائدة متوسط نسبته 2,35 في المائة.



وأضاف المصدر ذاته أن العملية الثانية همت مبلغ 2,5 مليار درهم مع إعادة الشراء لمدة يوم واحد، بسعر فائدة متوسط نسبته 2,15 في المائة.



أما العملية الثالثة فهمت، حسب البلاغ، مبلغ 400 مليون درهم مع إعادة الشراء لمدة يوم واحد، بسعر فائدة متوسط نسبته 2,10 في المائة.