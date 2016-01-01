الخطوط الجوية النرويجية تطلق خطا جديدا بين مدريد ومراكش

سيطلق الناقل الجوي النرويجي منخفض التكلفة، في فاتح نونبر المقبل، خطا جويا جديدا يربط بين مدريد ومراكش بوتيرة ثلاث رحلات في الأسبوع.



وأوضح بلاغ لهذه الشركة أن الرحلات ستتم أيام الثلاثاء والخميس والسبت، وأن أوقات الإقلاع من مطار مدريد باراخاس ستحدد في الساعة الخامسة والنصف بالتوقيت المحلي، والوصول إلى مطار مراكش المنارة في الساعة السادسة و40 دقيقة بالتوقيت المحلي.



وتابع المصدر ذاته أن الإقلاع من مدينة مراكش، في رحلة العودة، سيكون في الساعة السابعة مساء و25 دقيقة بالتوقيت المحلي، والوصول إلى مطار مدريد في الساعة العاشرة مساء و35 دقيقة بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لسعر التذكرة هو 29,9 أورو.



وتابع البلاغ أن هذا الخط الجديد سيكون الأول بالنسبة للخطوط النرويجية نحو بلد إفريقي وال16 انطلاقا من العاصمة الإسبانية مدريد، مشيرا إلى أن فاتح نوفمبر المقبل سيعرف أيضا افتتاح خط جوي يربط بين مطار مدريد ومدينة ريكيافيك (آيسلندا).



وذكر أن الخطوط الجديدة تندرج في إطار استراتيجية الخطوط الجوية النرويجية الرامية إلى زيادة قدراتها في مجال النقل الجوي، مشيرا إلى أن فصل الشتاء المقبل سيشهد زيادة بنسبة 73 في المائة من طاقة النقل للشركة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بنحو 580 ألف مقعدا لمدريد.



وخلص البلاغ إلى أن حصة 56 بالمائة من هذه القدرة ستوجه للأسفار الداخلية، لاسيما إلى جزر الكناري وجزر البليار، مبرزا أن حجم حركة التنقل من مطار مدريد زادت بنسبة 66 في المائة في 2015 (إلى غاية 31 غشت)، إلى 869 ألف و112 راكبا.