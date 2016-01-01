التجاري وفا بنك يمهد لبنكه الاسلامي عبر افتتاح هذه المؤسسة الجديدة
أخبارنا المغربية : حنان سلامة
شرعت مجموعة التجاري وفا بنك في وضع اللمسات الأخيرة على مؤسستها الجديدة والتي ستتخصص في التمويلات البديلة المعروفة باسم "اابنوك الإسلامية" وذلك بعد حصولها على ترخيص بذلك من طرف بنك المغرب.
المجموعة البنكية الرائدة في المغرب اختارت لفرعها الجديد اسم دار الصفاء، حيث قامت بالفعل بافتتاح مجموعة من الفروع لها بكل من تطوان والرباط والدار البيضاء وطنجة وأكادير ومدن أخرى، إذ من المنتظر أن تقدم خدمات جديدة متوافقة مع مبدأ المرابحة .
هذا ومن المنتظر أن تقوم هذه المؤسسات بشراء المنتج الذي يرغب فيه الزبون، منزل أو سيارة ...، ثم تقوم ببيعه له من جديد بثمن يشتمل على الأرباح ليؤديه عبر أقساط شهرية.
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