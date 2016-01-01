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هذا هو جديد التصفية القضائية لشركة "سامير"

بواسطة أخبارنا المغربية 55 دقيقة مضت
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هذا هو جديد التصفية القضائية لشركة "سامير"

أخبارنا المغربية 

أفادت مصادر مطلعة أن المحكمة التجارية للدار البيضاء بصدد إصدار تقرير الحكم النهائي للتصفية القضائية للشركة، حيث يتطلع الدائنون إلى الحصول على التقرير الذي من شأنه إطلاعهم على الحظوظ الحقيقية من أجل إنقاذ مصفاة تكرير النفط الوحيدة في المغرب.

و من المنتظر من المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة بيع شركة «سامير»، حيث توصل السانديك القانوني الذي يقوم بتسيير الشركة خلال هذه الأيام، بأول عروض الشراء،  كما التقى بمشترين أجانب زاروا موقع المصفاة، وأدلى لهم بالبيانات المالية المطلوبة وطلب منهم بإيداع العروض. 

و قالت مصادر يومية المساء أن جدية العرض وأداء الديون والحفاظ على الشركة وجودة استمرارية العمل هي التي ستحدد اختيار القاضي المكلف بتصفية الشركة، مضيفة أنه القاضي سيعمل على التشاور مع صاحب المقاولة، والمراقبين وأصحاب المحلات التي يتم فيها تشغيل وحدة الإنتاج.

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