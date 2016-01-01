المغرب ضمن قائمة الـ50 اقتصادا الأكثر ابتكارا في العالم

كشفت نتائج مؤشر بلومبيرغ للابتكار 2017، التي نشرت بواشنطن، أنه تم تصنيف المغرب، للمرة الثانية على التوالي، ضمن الاقتصادات الخمسين الأكثر ابتكارا في العالم.

وأبرز التقرير، الذي أعدته المجموعة المالية الأمريكية (بلومبيرغ)، أن المغرب يحتل الآن المرتبة الـ50 برصيد 43.99 نقطة.

وقام تقرير بلومبيرغ بدراسة أزيد من 200 اقتصاد، قبل أن تحدد اللائحة في 78 بلدا، التي تمكنت من احترام سبعة معايير صارمة للتقييم.

وأبرز المصدر ذاته أن المغرب حصل على أفضل أداء في فئات "الاستثمار في البحث والتنمية" و"القيمة المضافة للصناعة التحويلية" و"كثافة التكنولوجيا العالية"، مشيرا إلى أن نجاح المملكة في هذه المجالات يعكس "نجاعة استراتيجيته لتنمية الصناعات التحويلية والسيارات والطيران، وكذا لريادته في مجال تعزيز الطاقات المتجددة."

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، اعتبر سفير الولايات المتحدة بالمغرب سابقا، إدوارد غابرييل، أنه "ليس من المستغرب أن يصنف الاقتصاد المغربي ضمن الأكثر ابتكارا في العالم"، مشيرا إلى أن المملكة نفذت، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، "رؤية اقتصادية استباقية طويلة الأمد" لتحسين مناخ الأعمال وجودة حياة المواطنين، ولتصبح محركا للنمو والتنمية في إفريقيا.

وكان التقرير الأخير ل"ممارسة أنشطة الأعمال"، الذي تعده سنويا مجموعة البنك الدولي، قد أشار إلى تحسن تصنيف المغرب، الذي أضحى في المرتبة الـ68 على الصعيد العالمي من أصل 190 دولة، وهو ما يشكل تتويجا لمختلف مؤهلات المملكة، باعتبارها مركزا جذابا للاستثمار ولرؤوس الأموال الأجنبية.