"أورنج" تطلق تكنولوجيا جديدة للتعبئة الذكية في أكثر من 30 مدينة مغربية

أقدمت شركة (أورنج) الفاعل في مجال الاتصالات (ميديتل سابقا) على إطلاق تكنولوجيا جديدة للتعبئة الذكية، والتي سيشرع في استعمالها ابتداء من يوم غد الثلاثاء في أكثر من 30 مدينة بمختلف ربوع المملكة.



وأكد السيد جيروم فيراري فروماجير مدير التسويق لدى عموم الزبناء والسيد المهدي الشتيوي المدير التجاري للمبيعات غير المباشرة لدى الشركة، في لقاء صحفي عقد اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أن هذه المبادرة التي يصطلح عليها باسم " سمارت روشارج" تندرج في إطار الاستراتيجية العامة التي تعتمدها الشركة اسهاما في تسهيل الحياة اليومية لزبنائها.



وأبرزا أنه بفضل هذه التكنولوجيا المتطورة، الأولى من نوعها على الصعيد الافريقي ، سيتمكن الزبائن من الاستفادة من خدمات التعبئة في أمان دون الحاجة للإدلاء بأرقام هواتفهم عند نقط البيع وبالتالي تحاشي الوقوع في العديد من الاخطار منها ضياع مبلغ التعبئة لسبب من الأسباب جراء الخطأ في نقل الأرقام.



ولإنجاح هذه التجربة يشير الطرفان الى أن الشركة بادرت إلى تعميم مجموعة من التجهيزات الخاصة بهذه الخدمة على أكبر عدد ممكن من محلات (أورونج) ولدى باقي الموزعين من المحلات التجارية وذلك لتأمين التعبئة الذكية من خلال الاستعمال لبطاقة أو ملصق خاص يستجيب لحاجيات كل زبون على حدة والذي يمكنه تضمينه إحدى الصور أو المشاهد لتحديد هويته.



و بفضل هذه الخدمة يمكن إجراء جميع أنواع التعبئات المتوفرة في عروض أورنج (التقليدية أو نجوم)، حيث تشتمل على كافة أرقام أورنج بما فيها المستعملة ب"دار بوكس" أو موديمات الجيلين الثالث والرابع.



وتأتي هذه التكنولوجيات المستحدثة عقب إطلاق الشركة مؤخرا لخدمة (كو إيغ كود) التي تمكن من استرجاع رمز بطاقة التعبئة المكون من 16 رقما بسهولة.